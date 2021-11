Chavismo dice que Venezuela pedirá revisar la decisión de la investigación de CPI

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, en una fotografía de archivo. EFE/Ronald Peña

Caracas, 3 nov (EFE).- El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, dijo este miércoles que su país pedirá una revisión de la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de abrir una investigación en la nación suramericana por las denuncias de crímenes de lesa humanidad.

"Nosotros nos encargaremos de nuestra defensa ante la Corte Penal y ante la Fiscalía. Comenzando porque nosotros tenemos todo el derecho a que se revise la decisión porque creemos que la fase preliminar no se ha cumplido, no se ha cerrado la fase preliminar. Tenemos el ejemplo de Colombia, 17 años en fase preliminar", dijo.

Durante su programa Con el Mazo Dando, el considerado número dos del chavismo defendió que Venezuela saldrá "favorecida" y "fortalecida" del proceso que inició la CPI por las denuncias de violación de derechos humanos en las manifestaciones ocurridas en 2017 y malos tratos a opositores en algunas cárceles.

"Nosotros ni la debemos ni la tememos; al contrario, queremos que todo se aclare y se va a aclarar. No tenemos ninguna duda en ese sentido", apuntó.

El anuncio de la investigación de la CPI en Venezuela llegó tras tres días de visita del fiscal jefe, Karim Khan, al país caribeño.

Khan compareció ante los medios junto al presidente Nicolás Maduro para firmar un memorándum en el que se explica que la entidad que dirige "ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela" y que se "ha determinado que procede abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma".

En el documento se señala que en el examen preliminar, previo a la apertura formal de la investigación, "no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo", la "investigación tiene por objeto determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona".

En ese sentido, Cabello destacó que el principio de complementariedad le da el derecho de defensa a Venezuela y eso, sostuvo, otorga "la posibilidad" de "que se abra la puerta para que el mundo entienda" que el país caribeño "tiene un sistema de justicia con todas las capacidades".

"Se ha pasado al reconocimiento de la jurisdicción nacional, reconocimiento de las investigaciones que se hacen en Venezuela, se ha pasado al término de la complementariedad y la colaboración entre la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y el Gobierno legítimo de Venezuela", apuntó.