Capriles espera que la investigación del CPI en Venezuela abra el camino a la justicia

Caracas, 3 nov (EFE).- El opositor y dos veces candidato presidencial venezolano Henrique Capriles celebró este miércoles que la Corte Penal Internacional (CPI) abra una investigación en Venezuela por las denuncias de crímenes de lesa humanidad y señaló que espera que la decisión despeje "el camino para que las víctimas consigan" justicia.

"La decisión que hoy anunció el fiscal de la CPI, Karim Khan, de pasar a la fase de investigación por crímenes de lesa humanidad, debe abrir el camino para que las víctimas consigan lo que hace tiempo dejó de haber en nuestro país: JUSTICIA", escribió Capriles en su cuenta de Twitter.

Al respecto, afirmó, en referencia al oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que en el país caribeño "lo que hay son instituciones secuestradas por un partido político y un grupo aferrado al poder".

Todos ellos, a su juicio, están "alejados de la democracia" y "le cerraron la puerta a las víctimas y sus familiares y por eso hoy ven en la CPI, una esperanza".

"No es venganza, es JUSTICIA la que claman. Todos esperamos que llegue el día en el que se pueda confiar en nuestras propias instituciones y para eso también hay que seguir trabajando", concluyó.

El anuncio de la investigación llegó tras tres días de visita a Venezuela de Khan, quien compareció ante los medios junto al presidente Nicolás Maduro para firmar un memorándum en el que se explica que la entidad que dirige "ha concluido el examen preliminar de la situación" en el país caribeño.

"(La Fiscalía) ha determinado que procede abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma", destacó.

El caso se remonta a 2018, cuando la Fiscalía de la CPI comenzó una investigación por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad, desde al menos abril del 2017, durante las manifestaciones y malos tratos a opositores en algunas cárceles.

El tribunal internacional hizo público un informe anual en diciembre de 2020 en el que enumeraba delitos cometidos por las fuerzas de seguridad, entre ellos el de tortura, violación y otras formas de violencia sexual, persecución por motivos políticos y encarcelamiento en violación de las normas fundamentales del derecho internacional.

No obstante, el documento firmado hoy determina que, en el examen preliminar, previo a la apertura formal de la investigación, "no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo", la "investigación tiene por objeto determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona".

El presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, explicó que la apertura de la investigación "implica la posibilidad de colectar evidencias, de reunirse o entrevistar (a) personas que de alguna manera, sean testigos o víctimas de estas situaciones que el fiscal ha tenido conocimiento por diferentes vías". EFE

