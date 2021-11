Candidato presidencial chileno contrae covid y altera recta final de campaña electoral

Covid de candidato presidencial en Chile altera recta final de campaña electoral Por Paula BUSTAMANTE =(Fotos)= Santiago, 3 Nov 2021 (AFP) - Gabriel Boric, candidato izquierdista a la presidencia de Chile, anunció este miércoles que contrajo covid, situación que obliga a cinco de sus rivales a hacer cuarentena de siete días por contacto estrecho tras compartir dos debates de cara a la primera vuelta del 21 de noviembre.De los siete candidatos a la presidencia de Chile, solo se libra de la medida preventiva el economista del Partido Por la Gente, Franco Parisi, quien vive en Alabama, Estados Unidos, y no ha viajado al país durante la campaña electoral porque enfrenta una demanda judicial por no cumplir con el pago de la manutención de sus hijos.Boric, diputado de 35 años, había participado el lunes y martes en la mañana en dos debates con otros cinco postulantes a la presidencia que tuvieron que suspender en lo inmediato sus actos de campaña."Recibí recién el test PCR con resultado positivo y estamos en contacto con el equipo de Seremi (Secretaría de Salud) para trazabilidad. Le pido por favor a quienes compartimos estos días que sigan los protocolos indicados para contactos estrechos", indicó Boric en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.Tras confirmarse el contagio de Boric, favorito para pasar a la segunda vuelta presidencial - a disputarse el 19 de diciembre-, el ministro de Salud, Enrique Paris, dijo que "el PCR que se hicieron los otros candidatos hoy, aunque sea negativo, no los libera de la cuarentena" de una semana."El diputado (Boric) deberá entregar datos de todos con aquellos tuvo contacto. Todos deberán realizar aislamiento", dijo Paris a radio Pauta.Boric informó el martes en redes sociales que tenía "fiebre y tos" y que había comenzado "el aislamiento" hasta tener el resultado del test. El diputado tenía el esquema completo de dos vacunas contra el coronavirus.El contagio de Boric deja en suspenso la campaña a 18 días de las elecciones generales del 21 de noviembre, luego de compartir en los dos últimos días un debate con la candidata democratacristiana Yasna Provoste (51), el postulante de extrema izquierda, Eduardo Artés (70), el candidato del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami (48), y Sebastián Sichel (44), postulante de la centroderecha oficialista.El martes, en otro encuentro con sus rivales, se sumó el abogado de ultraderecha José Antonio Kast (55), postulante del Partido Republicano. - Recta final incierta -A menos de 20 días para la primera vuelta de la elección presidencial, las encuestas coinciden en dar a Boric como el candidato que tiene más posibilidades de pasar a segunda vuelta. Tres sondeos de distintas consultoras han mostrado en las últimas semanas que crece la intención de voto para Kast, de 55 años, quien se ha manifestado en favor de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y es partidario de las políticas del mandatario ultranacionalista brasileño Jair Bolsonaro.En tercer lugar aparece la candidata y senadora demócrata-cristiana Yasna Provoste con 13%, y en el cuarto puesto figura el candidato liberal Sebastián Sichel (9%), postulante independiente de la centroderecha oficialista, según la encuesta Data Influye publicada este miércoles.Parisi, que ha hecho campaña con mensajes en redes sociales y participaciones en programas de televisión por videoconferencias desde Alabama, suma 8%.En Chile, donde el voto es voluntario desde 2012, están convocados a las elecciones para reemplazar al conservador Sebastián Piñera cerca de 15 millones de votantes -de una población total de 19 millones-.Sin embargo la abstención en las últimas elecciones ha superado el 60%, y las encuestas sitúan el número de indecisos entre un 16 y 50% del electorado. En la elección del 21 de noviembre también serán renovados el Congreso y los 16 consejos regionales.msa-pb/dga/rsr