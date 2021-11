Bolsonaro afirma que la llegada del 5G integrará Brasil con el mundo

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Foto de archivo. EFE/ Joédson Alves

Brasilia, 4 nov (EFE).- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró este jueves que la implementación del 5G, considerada una "revolución tecnológica", integrará a todos los ciudadanos brasileños con el mundo, según dijo durante la ceremonia de apertura de la subasta de concesiones para operar la tecnología en el país.

Según el mandatario, la llegada del 5G a Brasil permitirá el acceso a internet en las más remotas áreas del país, desde las comunidades indígenas hasta las pequeñas ciudades.

"No son sólo los indígenas, son casi 10.000 localidades pequeñas que no tienen internet y pasarán a tenerlo. Es información que llega en la punta, son esas personas integrándose con Brasil y el mundo", destacó en su intervención.

Brasil arrancó hoy la subasta que otorgará los derechos sobre cuatro bandas de radiofrecuencia (700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz y 26 GHz) en lo que está considerado como uno de los mayores concursos del sector en el mundo y que deberá atraer inversiones por unos 50.000 millones de reales (8.960 millones de dólares).

De acuerdo con el presidente de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel, regulador), Leonardo de Morais, la licitación entrega a la sociedad brasileña un "elemento esencial" para el desarrollo del país.

"Si el 4G cambió la vida de las personas, suelo decir que el 5G va a remodelar la sociedad y los medios productivos", expresó.

Agregó que, a cambio de implementar y operar la tecnología en el país, con dimensiones continentales y un mercado de 213 millones de personas, las operadoras interesadas deberán cumplir una serie exigencias.

El reglamento "establece inversiones como formas de contrapartida" pues "ya no podemos hablar de inclusión social disociada de la inclusión digital" completó Morais.

Un total de quince empresas han demostrado interés en participar en el concurso, entre ellas las tres mayores operadoras del país: Vivo (subsidiaria de la española Telefónica), Claro y TIM.