Bolivia/Paraguay.- Bolivia cesa a su embajador en Paraguay por la publicación de un vídeo imitando el acento guaraní

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia ha anunciado este miércoles la destitución del embajador en Paraguay, Mario Cronembold, tras el malestar generado por un vídeo publicado en Tik Tok en el que el diplomático bebe tereré --variante de la yerba mate en Paraguay-- e imita el acento guaraní.



El cese de Cronembold se produjo el 1 de noviembre después de que la cartera recibiera un informe y explicaciones por parte del diplomático, que fue llamado a consultas en la capital boliviana, La Paz, por el incidente.



"El incidente ocurrido no afecta a las relaciones diplomática entre el Estado de Bolivia y la República de Paraguay, que actualmente se encuentran en su más alto nivel, con la expectativa de realizar un encuentro presidencia y una segunda reunión del gabinete ministerial binacional para la gestión 2022", ha defendido el ministerio en un comunicado.



Por otra parte, la Cámara de Diputados de Paraguay ha aprobado este miércoles por unanimidad declara 'persona non grata' a Cronenbold "por denigrar valores culturales y agraviar el idioma nativo del pueblo paraguayo" con la publicación del mencionado vídeo, informa el medio paraguayo ABC Color.



El destituido embajador, que fue candidato a gobernador de Santa Cruz por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones de la pasada primavera, llevaba apenas dos semanas como embajador en Asunción cuando se produjo el incidente.



Cronembold borró el polémico vídeo de redes sociales y pidió disculpas "a quieres se sintieron ofendidos" por su publicación. "Equívocamente quise hacer alusión a la cálida acogida que recibí y lo gustoso que me siento en esta bella tierra. Soy de Santa Cruz, ciudad hermana de Paraguay, (donde) también existen poblaciones que hablan guaraní", argumentó en una publicación Twitter, si bien las disculpas no han sido suficientes.