Balcanes.- El Consejo de Seguridad de la ONU prorroga por un año el mandato de la misión militar de la UE en Bosnia

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha prorrogado este miércoles el mandato militar de la Unión Europea en Bosnia Herzegovina por un año.



Así, la ONU ha informado de que permitirá a la operación 'Altea' proseguir con sus labores centradas en garantizar un entorno de seguridad en el país por un periodo de doce meses más, a la par que cumple con su mandato de implementar los aspectos militares de los acuerdos de paz firmados en Dayton, Estados Unidos, en 1995.



De este modo, el Consejo de Seguridad ha cumplido con la petición de la UE de mantener su presencia militar sobre el terreno y, aunque la posición de Rusia se presumía que pudiera bloquear la operación, finalmente no ha sido así.



En el seno de la reunión, el representante bosnio ha expresado que el país se enfrenta a la que es la mayor amenaza posguerra y que la decisión de la región serbobosnia de retirar todas las instituciones estatales --incluidas las Fuerzas Armadas y los principales órganos judiciales y fiscales-- hará "retroceder el reloj quince años".



Por su parte, el representante ruso ha alertado de que el empeoramiento de la situación en el país balcánico se debe, en parte, a las acciones de fuerzas externas.



Al mismo tiempo ha criticado que el Alto Representante para Bosnia, Christian Schmidt, --a quien Moscú no reconoce-- publicase a finales de octubre un informe "extremadamente tendencioso y antiserbio" con el que de podría acabar con la "paz y cooperación entre los pueblos de Bosnia".



La representación de la Unión Europea --que ha hablado en calidad de observador-- ha transmitido su pesar por el incumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos por parte de la Constitución bosnia.



El portavoz de Exteriores del bloque, Peter Stano, reconoció antes de la celebración de la reunión del Consejo de Seguridad que la situación en el país balcánico es de "gran preocupación" para la UE y puso en valor la actividad diplomática en el terreno con la visita de la directora general del Servicio de Acción Exterior, Angelina Eichhorst.



Respecto al anuncio del líder nacionalista serbio Milorad Dodik de la retirada de la región serbobosnia de las instituciones estatales, el diario británico 'The Guardian' ha publicado unas informaciones en las que apunta a que el propio Schmidt ha alertado de que Bosnia Herzegovina corre peligro de desintegrarse si la comunidad serbia sigue adelante con esta amenaza y de que existe un "riesgo real" de un nuevo conflicto.