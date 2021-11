Bajistas de bonos listos para actuar ante demora de Powell

(Bloomberg) -- La tranquila reacción del mercado al anuncio de la reducción gradual de estímulo de la Reserva Federal bien podría ser el ojo de una tormenta, ya que los operadores se rehúsan a dejar de apostar que los banqueros centrales son demasiado complacientes ante la amenaza de una inflación fuera de control.

Los mercados monetarios apuestan a que la Fed subirá las tasas de interés en alrededor de 17 puntos básicos para junio, probabilidades que cambiaron poco en la antesala y después de la reunión de esta semana. La demanda de coberturas de eurodólares a la baja aumentó, una señal de que los inversionistas están ansiosos por protegerse contra apuestas más agresivas sobre nuevas alzas de tasas.

Powell anunció el miércoles el inicio de una reducción en las compras de bonos, pero dijo que los funcionarios pueden ser pacientes con el aumento de las tasas de interés. La internalización de alzas de tasas por parte del mercado sugiere que los operadores se niegan a darle a Powell el beneficio de la duda, lo que aumenta el riesgo de que las próximas publicaciones de datos económicos provoquen una renovada volatilidad en el mercado de bonos.

“La insistencia del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de que esto sigue siendo solo un choque temporal ‘relacionado con la pandemia y la reapertura de la economía’ parece estar peligrosamente detrás de la curva”, dijo Paul Ashworth de Capital Economics en referencia al pico inflacionario. “Pero podría pasar un tiempo considerable antes de que la Fed esté dispuesta a admitir que es probable que la inflación elevada sea más persistente.

Si bien los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años retrocedieron el jueves y cayeron tres puntos básicos a debajo del 1,57%, se encaminan a un aumento de dos puntos básicos esta semana.

El próximo enfrentamiento entre operadores impacientes y encargados de política monetaria que apelan a la calma ocurrirá el viernes, cuando se publiquen los datos laborales de Estados Unidos. La semana siguiente, los inversionistas tendrán una serie de datos de inflación para analizar y también está la cuestión no insignificante de una decisión inminente sobre el propio futuro de Powell como presidente de la Fed.

El anuncio de la reducción gradual del estímulo de la Fed se produjo después de una semana de cambios bruscos en los mercados mundiales de bonos que exacerbaron la venta masiva de este año, la peor desde 2005. Un colapso de los bonos australianos tras el dato de inflación más fuerte de lo esperado forzó un cambio de política monetaria que ha alentado a los operadores a preguntarse hasta dónde pueden presionar a los bancos centrales del mundo.

