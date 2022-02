Amor Romeira, amiga de Chabeli Navarro, carga contra Bertín Osborne por negar su relación

04-11-2021 Amor Romeira. "Que hable Bertín, que cuente la historia", advierte la artista MADRID, 4 (CHANCE) Íntima amiga de Chabeli Navarro, Amor Romeira estaba con la joven en Sevilla cuando la revista Semana descubría en su portada su presunta relación sentimental con Bertín Osborne. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Muy enfadada con el cantante por negar su romance y con los ataques que ha recibido Chabeli por parte de diferentes medios de comunicación - que han analizado su pasado sentimental, marcado por la presencia de rostros populares como Kiko Rivera, Antonio Tejado o Ferchu, de 'MHYV' - después de salir a la luz su 'amistad' con Bertín, Amor ha querido poner los puntos sobre las íes y mandar un mensaje al artista: "Que hable él, que no lo voy a hacer yo".



"Estoy cabreada con la situación de siempre ir a por la mujer, siempre se hace un currículo a las relaciones pasadas de ella, que le hagan un currículo de las relaciones pasadas de Bertín", afirma molesta Amor, uno de los grandes apoyos de Chabeli en estos delicados momentos. "Vamos muy de feministas pero luego tiramos tierra a otras mujeres", apunta.



Sin entender "qué es lo que le da tanta vergüenza" a Bertín y por qué el cantante asegura que solo ha visto a la sevillana con el que le relacionan un día, "eso es lo que me da rabia", la ex gran hermana confiesa sus deseos de que "Chabeli hable, pero no lo va a hacer. Tendría que contar su historia".



"Estoy cabreada porque que este señor diga qué vergüenza, qué vergüenza el qué, que lo explique. A mí me da vergüenza cómo está actuando él", afirma Amor, sin dar crédito a que Bertín haya dicho que conoce a Chabeli de un día: "Solo un día, solo un día* esto ya se sabía desde agosto que a mí casi se me escapa. Que hable Bertín, yo no voy a hablar. Que sigan preguntándole a él", insiste.



Sobre cómo está sobrellevando Chabeli todo esto, Amor desvela que "está mal, está mal". "A la que le caen los palos es a ella, que Bertín cuente la historia", repite de nuevo en el vídeo que te mostramos a continuación. ¡Dale al play y no te pierdas los mensajes entre líneas que desliza la artista!