Alemania registra el máximo diario de nuevos contagios en toda la pandemia

El ministro de Sanidad alemán en funciones, Jens Spahn. EFE/EPA/CARSTEN KOALL / POOL

Berlín, 4 nov (EFE).- Las autoridades sanitarias alemanas verificaron 33.949 nuevos contagios en 24 horas, el máximo diario desde el comienzo de la pandemia, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología actualizados la pasada madrugada.

El anterior récord de nuevos contagios se había registrado el pasado 18 de diciembre en plena segunda ola de la pandemia, con 33.777 nuevas infecciones en un día, 172 menos que las cifras dadas a conocer hoy.

Todavía no se ha determinado en qué medida puede haber afectado la festividad de Todos los Santos el 1 de noviembre en este repunte de contagios, que podría deberse a un desfase en la detección y notificación de casos al ser ese día festivo en cinco estados federados.

Durante la tercera ola de la pandemia, el máximo registrado de nuevos contagios se situó en 29.518 registrados el pasado 22 de abril.

En tanto, la cifra de muertos en 24 horas asciende a 165, frente a 126 una semana atrás.

La incidencia acumulada en siete días se sitúa en 154,5 nuevas infecciones por cada 100.000 habitantes, tras 146,6 ayer y 130,2 hace una semana, mientras el número de casos activos ronda los 247.800.

El martes se reportaron 1.244 hospitalizaciones por coronavirus y una tasa acumulada de ingresos en siete días de 3,62 por cada 100.000 habitantes.

El máximo de hospitalizaciones se registró en los días en torno a la pasada Navidad, con una tasa acumulada de 15,5.

La cifra de pacientes con covid-19 en las ucis se situaba el martes en 2.136 -78 más en un día-, lo que corresponde a una ocupación del 9,6 % de camas disponibles en las unidades de críticos para la población adulta.

Hasta el martes, el 69,5 % de la población de Alemania había sido vacunada, el 66,8 % con la pauta completa.

El ministro de Sanidad alemán en funciones, Jens Spahn, afirmó ayer ante el aumento de contagios y de la presión hospitalaria en Alemania que el país enfrenta actualmente "una pandemia de los no vacunados", de la que dijo que es "masiva".

El presidente del RKI, Lothar Wieler, señaló por su parte que el impacto de la cuarta ola es el que se temía, por el hecho de que la tasa de vacunación sigue siendo insuficiente.

En tanto, la canciller en funciones, Angela Merkel, reclamó aplicar restricciones para los no vacunados ante el aumento de los contagios en el país.