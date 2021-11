Alemania destaca la importancia de la cooperación con América Latina

Thomas Bareiß, secretario de Estado en el Ministerio de Economía, en una imagen de archvio. EFE/ Antonio Lacerda.

Berlín, 4 nov (EFE).- El Gobierno alemán subrayó hoy la importancia de la cooperación con Latinoamérica, sobre todo en lo que respecta a la transición energética, con motivo del Día de América Latina que se celebra hoy y mañana en Hamburgo bajo el lema "¡¿Preparados para el cambio?!".

"La cooperación con nuestros socios en América Latina es de destacada importancia. Esto es así precisamente bajo las impresiones de las consecuencias de la pandemia del coronavirus o también de los desafíos del cambio climático", dijo Thomas Bareiß, secretario de Estado en el Ministerio de Economía.

Por eso, la presente edición del Día de Latinoamérica "viene marcada por la reactivación económica y la cooperación comercial, en particular en lo que respeta a cadenas de suministro resilientes y sostenibles", agregó en un comunicado.

La cooperación con socios internacionales es, además, un elemento importante para la implementación de la estrategia nacional en el ámbito del hidrógeno, indicó.

Muchos países latinoamericanos disponen de "condiciones climáticas muy buenas" para la generación de energías renovables y por lo tanto también para la "producción rentable" de hidrógeno verde, "ampliamente necesaria para la descarbonización de nuestra economía", subrayó.

"Aquí no se trata sólo de lograr la transición energética a nivel global, sino también del éxito de empresas alemanas en un importante mercado de futuro", señaló.

En el marco de la conferencia se hablará de oportunidades de financiación, de industria 4.0, de cadenas de valor sostenibles, de economía circular y de posibilidades de cooperación entre los países latinoamericanos y Alemania en materia de política energética, en particular en el ámbito del hidrógeno.

El Día de América Latina, que se celebra bajo el auspicio del alcalde de Hamburgo, Peter Tschentscher, la Asociación para América Latina y la Cámara de Comercio de la ciudad hanseática, es una cita de carácter anual.

La invitada de honor de esta 72 edición es la vicepresidenta y ministra de Exteriores de Colombia, Marta Lucía Ramírez, quien en reciente entrevista con Efe subrayó su interés en resaltar en esta cita la solidez económica de su país.