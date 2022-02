VÍDEO: El fiscal del TPI abre una investigación a Venezuela por presuntas violaciones de los Derechos Humanos

11-07-2021 El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro POLITICA SUDAMÉRICA VENEZUELA PRESIDENCIA DE VENEZUELA



Maduro señala que respeta la decisión y que es "el primero" que quiere que "se salga de las dudas que se pudieran haber creado"



MADRID, 3 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karin Khan, ha decidido abrir una investigación a Venezuela por presuntas violaciones de los Derechos Humanos tras concluir su examen preliminar sobre el terreno, según el memorando de entendimiento ratificado por el organismo y el Gobierno de Nicolás Maduro.



En un acto en el Palacio de Miraflores, en Caracas, en el que han participado Khan y el presidente Maduro, el fiscal del TPI ha agradecido el "debate sumamente franco y abierto", así como el "diálogo constructivo" que ha mantenido él y su delegación con representantes y funcionarios del Gobierno venezolano.



"Soy plenamente consciente de las fallas que atraviesa y tiene Venezuela, de las divisiones geopolíticas que existen", pero "nosotros no somos políticos, nos guían principios de legalidad y el Estado de derecho", ha remarcado Khan, quien ha pedido no politizar el trabajo del TPI, así como "espacio necesario" para poder llevarlo a cabo.



Por su parte, el Gobierno venezolano se ha mostrado contrariado con la decisión del fiscal, pues considera que no se cumplen los requisitos previstos en el Estatuto de Roma para pasar de examen preliminar a fase de investigación, pero ha insistido en que respeta la decisión y colaborará con las investigaciones.



"Venezuela considera que las denuncias deben ser investigadas en el país por las instituciones nacionales existentes creadas para tal fin, destacando que a pesar de las diferencias de opinión sobre este tema las partes siguen comprometidas a colaborar activamente entre sí y a apoyar los esfuerzos más allá del principio de complementariedad", ha señalado el Gobierno.



El presidente Nicolás Maduro ha destacado que "Venezuela garantiza la justicia, con instituciones que están dispuestas a mejorar, perfeccionarse y avanzar" y si bien ha reconocido "diferencias de criterios (...) siempre ha prevalecido el sentido de justicia para lograr la paz".



"Soy el primero que quiero saber la verdad, quiero saber la justicia, que se salga de las dudas que se pudieran haber creado (...). Soy un hombre de fe y en nombre de dios pido la verdad y pido la justicia para nuestro país", ha enfatizado.



El presidente Maduro ha señalado que a pesar de las "conspiraciones geopolíticas mundiales" que se han cernido sobre Venezuela en los últimos años, siempre "ha prevalecido la Constitución y ha garantizado todas las garantías para que el TPI pueda llevar a cabo sus investigaciones a su vuelta al país.



Tras pasar por Colombia, Khan llegó a Venezuela el domingo a Venezuela para una visita de tres días en los que se ha reunido en hasta en tres ocasiones con el presidente Maduro, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, y el fiscal general, Tarek William Saab.



En febrero de 2018, el TPI dio inicio un examen preliminar contra Venezuela por los supuestos abusos que habrían cometido sus fuerzas de seguridad durante las protestas contra el Gobierno en 2017, así como contra algunos de los políticos que fueron encarcelados.



