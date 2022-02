Venezuela.- El exviceministro venezolano Ochoa Alvarado limita su rol en el contrato con Duro Felguera y achaca la decisión a Chávez

Asegura que la toma de decisión correspondía a los altos mandos y que él solo tenía una firma delegada



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El ex viceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Ochoa Alvarado ha limitado su intervención en la contratación de la empresa española Duro Felguera por parte de la entidad venezolana Corpoelec a "la mera firma delegada" de dicha entidad pública, indicando que quienes tenían "total capacidad de decisión" en los contratos que se hacían en el sector energético de la nación caribeña eran el entonces ministro del ramo, Rafael Ramírez, y el propio presidente, Hugo Chávez.



Ochoa Alvarado ha enviado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno un escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso Europa Press, para señalar los "errores" que asegura que contiene un reciente informe del Ministerio Fiscal donde se solicita al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 que recabe la cooperación de las autoridades estadounidenses para interrogar como imputados al ex dirigente 'chavista' Luis Carlos de León y su mujer, Andreína Gámez, después de que la Policía les haya localizado en Houston.



Según el ex viceministro venezolano, el "error" radica en que la Fiscalía Anticorrupción afirma en dicho informe que tanto él como De León "ostentaban puestos de total capacidad de decisión dentro del sector energético para la contratación de empresas como ocurrió con Duro Felguera, junto a otras entidades, como Elecnor e Iberdrola".



En esta causa se investigan presuntos delitos de organización criminal, corrupción internacional y blanqueo de capitales en torno al contrato que Duro Felguera firmó en 2009 con Electricidad de Caracas (EDC), una filial de Corpoelec, para construir una central de ciclo combinado, Termocentro, por un importe de más de 1.500 millones de euros con el objetivo de atender la creciente demanda eléctrica de la capital venezolana y su área de influencia.



Ochoa Alvarado ha aclarado cuál era su puesto en Corpoelec precisando que "ostentaba desde febrero de 2008 --esto es, con anterioridad a los hechos investigados en la presente causa-- el cargo de director de comercialización, sin capacidad alguna de decisión respecto de contratación de la ejecución de obras de generación eléctrica, cual es el caso de la Central Termocentro que nos ocupa".



A este respecto, ha recordado que "ha venido aportando reiteradamente --tanto hace ya más de 5 años a las máximas autoridades policiales de España como desde el inicio de este procedimiento penal-- innumerables pruebas documentales acreditativas de que su participación en los hechos denunciados se limita a la mera firma, delegada por la junta directiva de Corpoelec, del segundo de los contratos con Duro Felguera".



"Pero que en modo alguno tenía, como se afirma en el informe del Ministerio Fiscal, 'total capacidad de decisión dentro del sector energético para la contratación de empresas'", ha enfatizado, para añadir que dicha capacidad de decisión les correspondía "únicamente" a Ramírez y a Chávez, haciendo hincapié en que él se encontraba "cuatro o cinco escalones" por debajo de ellos en la toma de decisiones.



Ochoa Alvarado ha detallado que, "a propuesta del ministro competente en la materia y con la aprobación final por parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela", hubo una "adjudicación directa" a Duro Felguera de la ejecución de las obras de la central Termocentro que se tradujo en un 'Contrato de Obras Preliminares' por 215 millones de dólares y otro relativo al "resto de los componentes" que sería en realidad una "segunda fase".



AFIRMA QUE NO CONTRATÓ NI CON ELECNOR NI CON IBERDROLA



También ha observado otro "error" en el informe del Ministerio Público en lo que refiere a supuestas contrataciones irregulares con Elecnor e Iberdrola, asegurando que dichas menciones son "falsas".



"El señor Ochoa Alvarado nunca contrató nada ni con Elecnor ni con Iberdrola, empresas que, además, no forman parte ni directa ni indirectamente de las presentes diligencias", ha recalcado la defensa del ex viceministro venezolano en su escrito, avanzado por Vozpopuli.



Por todo ello, el que fuera 'número dos' del Ministerio de Desarrollo Eléctrico de Venezuela durante el Gobierno de Chávez ha reclamado a Anticorrupción que corrija estos "gravísimos" errores.