Un opositor venezolano pide apoyo al fiscal de la CPI para que "se haga justicia"

El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, en una fotografía de archivo. EFE/Miguel Gutiérrez

Caracas, 3 nov (EFE).- El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa pidió este miércoles apoyo al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, quien se encuentra de visita en el país, para "lograr que se haga justicia" en la nación caribeña.

"A pesar de todo nuestro esfuerzo interno, necesitamos el apoyo internacional para lograr que se haga justicia y eso es lo que esperamos de usted, señor fiscal Karim Khan. (El presidente Nicolás) Maduro es un dictador genocida", escribió Guanipa en su cuenta de Twitter, un mensaje posteriormente replicado en un comunicado opositor.

A juicio de Guanipa, que fue vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) en 2020, cuando al frente de la cámara estaba Juan Guaidó, en Venezuela "no hay justicia porque el Poder Judicial es una sucursal de la dictadura".

Eso mismo sucede, siempre según su denuncia, con "el poder electoral, la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo" y la AN, renovada en unas elecciones legislativas en diciembre de 2020, por lo que ahora cuenta con una clara mayoría oficialista.

Para Guanipa, ante "la amenaza de decisiones" que pueda tomar la CPI sobre "delitos de lesa humanidad", el Gobierno "ha simulado cambios en el poder Judicial, en las leyes y en las cárceles para hacer creer que ahora si hay estado de derecho".

El exdiputado también denunció que "la persecución, la cárcel, la represión, el exilio, la tortura, el asesinato, son las formas que utiliza la dictadura para impedir la protesta popular y tratar que civiles y militares se rindan y se acostumbren a esto".

No obstante, consideró que Venezuela "es un país de arraigadas convicciones democráticas" que "va a seguir perseverando en su esfuerzo por conseguir la democracia, la libertad y las oportunidades, arrebatadas por Maduro y sus cómplices".

El fiscal de la CPI termina este miércoles una visita de tres días a Caracas, como parte de su agenda de trabajo sobre el examen preliminar que realiza la corte a Venezuela por las denuncias de delitos de lesa humanidad contra el Estado, relacionadas a las manifestaciones de 2017.

En febrero de 2018, comenzó el proceso en esa corte por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles donde se habría maltratado a opositores.

La exfiscal de la CPI, Fatou Bensouda, adelantó en noviembre del año pasado que existían "fundamentos razonables para creer" que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Ahora, Khan deberá decidir si abre una investigación a Venezuela.