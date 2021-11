Último brote de covid en China es el más extendido desde Wuhan

(Bloomberg) -- Más provincias de China están luchando contra el covid-19 que en cualquier otro momento desde que el patógeno mortal apareció por primera vez en Wuhan en 2019.

La variante delta, altamente contagiosa, se está propagando rápidamente por todo el país a pesar de las estrictas medidas que han promulgado las autoridades en un intento por detenerla. Se han registrado más de 600 infecciones de transmisión local en 19 de 31 provincias en el último brote en la segunda economía más grande del mundo.

Las autoridades chinas dicen que están comprometidas en mantener su enfoque de cero covid, a pesar de que los brotes se están acelerando, extendiéndose aún más y evadiendo muchas de las medidas que anteriormente controlaban el virus. Las drásticas respuestas necesarias para eliminar la variante delta han llevado a varios países que habían estado buscando la eliminación del coronavirus, incluidos Singapur y Australia, a cambiar el enfoque y, en cambio, confiar en altas tasas de vacunación para poder vivir con el virus como una enfermedad endémica.

El principal experto en salud de China, Zhong Nanshan, confía en que el país pueda contener el brote actual en un mes, según una entrevista con el medio estatal CGTN.

A pesar de la tendencia mundial de que los países aprendan a convivir con el virus, Zhong, quien ha ayudado al Gobierno a sofocar muchos brotes desde que comenzó la pandemia, defendió el enfoque de China, que ha sido criticado por su impacto en la economía. Si bien las restricciones necesarias para controlar el virus son costosas, abrir el país y permitir que el patógeno se propague se traduciría en un costo aún mayor, dijo.

