Tesoro hace primera reducción venta deuda largo plazo desde 2016

(Bloomberg) -- El Tesoro de Estados Unidos anunció el miércoles la primera reducción de sus ventas trimestrales de deuda a largo plazo en más de cinco años, lo que refleja la disminución de las necesidades de endeudamiento a medida que disminuye la ola de gastos de ayuda por la pandemia.

El Departamento del Tesoro, en un comunicado emitido el miércoles, informó que la próxima semana venderá US$120.000 millones en valores a largo plazo en subastas. El monto representa una disminución de unos US$6.000 millones con respecto a los niveles récord observados en los últimos tres reembolsos trimestrales.

En los próximos tres meses, se realizarán nuevas reducciones en las subastas regulares de todos los valores a largo plazo, con la única excepción de la deuda vinculada a la inflación. Los mayores recortes se producirán en los bonos del Tesoro a siete y 20 años, que habían experimentado mayores aumentos de las emisiones durante el incremento de las ventas de deuda para satisfacer las necesidades por el covid-19.

“Basándose en las últimas perspectivas fiscales, se prevé que el tamaño actual de las subastas proporcione un exceso de capacidad de endeudamiento a medio plazo”, dijo el Tesoro en su comunicado. Después de las “modestas reducciones” durante los tres meses hasta enero, “cualquier cambio adicional en el tamaño de las emisiones se anunciará trimestralmente en las siguientes declaraciones de reembolso”, dijo el departamento.

El Tesoro ha estado elaborando sus planes de emisión basándose en el supuesto de que el Congreso eleve o suspenda el límite de la deuda federal. El mes pasado, los legisladores aumentaron el techo en una cantidad limitada, y la autoridad de endeudamiento del Tesoro se agotará el próximo mes.

Las subastas de reembolsos trimestrales de la próxima semana se desglosan de la siguiente manera:

US$56.000 millones en notas a tres años el 8 de noviembre, frente a los US$58.000 millones en agosto

US$39.000 millones en notas a 10 años el 9 de noviembre, en comparación con los US$41.000 millones el trimestre pasado

US$25.000 millones en bonos a 30 años el 10 de noviembre, frente a los US$27.000 millones en agosto El reembolso recaudará US$44.100 millones en efectivo nuevo



Los anuncios del miércoles coincidieron con las expectativas de los operadores de bonos de Wall Street, quienes había pronosticado que el Tesoro reduciría gradualmente las subastas de deuda con cupones regulares, que pagan intereses, a partir de este mes. En lo que divergieron fue en la magnitud de los recortes para los valores con 10 años o más de vencimiento.

El Tesoro también anunció que en los próximos meses hará lo siguiente:

Reducir las ventas de las subastas de notas a 2, 3 y 5 años en US$2.000 millones al mes durante los próximos tres meses

Reducir las notas a 7 años en US$3.000 millones al mes durante los próximos tres meses

Reducir el tamaño de las subastas de bonos a 20 años, tanto las nuevas como las reabiertas, en US$4.000 millones, a partir de noviembre.

Reducir el tamaño de las subastas de notas a 10 años, tanto las nuevas como las reabiertas, en US$2.000 millones, a partir de noviembre

Reducir el tamaño de la subasta de bonos a 30 años, tanto las nuevas como las reabiertas, en US$2.000 millones, a partir de noviembre.

Reducir el tamaño de la reapertura de las ventas de notas de tasa flotante en noviembre y diciembre en US$2.000 millones cada una, con la misma reducción para la próxima nueva emisión FRN de dos años en enero.

El lunes, el Tesoro aumentó su estimación de las necesidades de endeudamiento federales para los tres meses hasta diciembre, después de haber agotado sus reservas de efectivo más de lo previsto.

En cuanto a los valores del Tesoro protegidos contra la inflación, que compensan los aumentos de los precios al consumidor, se mantendrán estables durante los próximos meses.

