Temor a contagio de Evergrande llega a mercado primario de Asia

(Bloomberg) -- El apetito de los inversionistas por los bonos en dólares asiáticos está disminuyendo a medida que la crisis crediticia entre las empresas inmobiliarias chinas se extiende por el mercado de deuda más amplio de la región.

Las órdenes de bonos de Asia, excluyendo Japón, fueron 3,6 veces su tamaño de emisión el mes pasado, el menor nivel desde agosto de 2019, según datos compilados por Bloomberg a partir de las estadísticas de acuerdos disponibles. La demanda también disminuyó para los bonos en dólares chinos, ya que la tasa de suscripción cayó a 4,1 veces desde 5,1 en septiembre.

Los riesgos de contagio están aumentando en los mercados crediticios extraterritoriales de Asia a medida que la represión contra las empresas inmobiliarias chinas provoca un aumento de los riesgos de incumplimiento y amenaza con una desaceleración económica más amplia. Esto se produce justo cuando la creciente inflación mundial castiga a los mercados de renta fija y provoca un aumento de los rendimientos de los bonos en medio de las apuestas de que los bancos centrales necesitarán subir las tasas más temprano que tarde. Esta confluencia de factores redujo las ventas de bonos en dólares en China el mes pasado a US$10.600 millones, la menor cifra de este año.

Las ventas masivas de la deuda de los promotores inmobiliarios también está mostrando signos de extenderse a los gigantes con grado de inversión, lo que puede presionar aún más la demanda de nuevas ventas en noviembre. Los rendimientos de la deuda china en dólares con grado especulativo, en la que predominan las inmobiliarias, se sitúan en 21,3%, su nivel más alto en al menos una década, según un índice de Bloomberg.

Las ofertas de bonos en dólares vendidos en Asia, excluyendo Japón y China, fueron 3,2 veces la emisión en octubre, frente a las 4,4 veces del mes anterior.

