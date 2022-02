Susanna Griso, su mensaje de ánimo a Ana Rosa: "Sé por propia experiencia que tiene cura"

02-11-2021 Susanna Griso, a las puertas de Antena 3. La presentadora de 'Espejo público' también ha querido mandar un gran abrazo a otra compañera que ha luchado recientemente contra el cáncer, Julia Otero MADRID, 3 (CHANCE) Poco después de que Ana Rosa Quintana desvelase que padece un cáncer de mama y que se retira de la televisión temporalmente para luchar contra la enfermedad, Susanna Griso no dudaba en interrumpir 'Espejo público' para mandar un cariñoso mensaje y un "gran abrazo" a su 'colega' y demostrar la amistad que las une a pesar de ser 'rivales' en el trabajo. "Mucho ánimo y mucha fuerza. Desde aquí te deseamos una pronta recuperación", se dirigía en directo a la presentadora de Mediaset. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Poco después de que Ana Rosa Quintana desvelase que padece un cáncer de mama y que se retira de la televisión temporalmente para luchar contra la enfermedad, Susanna Griso no dudaba en interrumpir 'Espejo público' para mandar un cariñoso mensaje y un "gran abrazo" a su 'colega' y demostrar la amistad que las une a pesar de ser 'rivales' en el trabajo. "Mucho ánimo y mucha fuerza. Desde aquí te deseamos una pronta recuperación", se dirigía en directo a la presentadora de Mediaset.



Horas después, Susanna ha reiterado ante nuestros micrófonos su apoyo a Ana Rosa, revelando la experiencia similar que vivió ella en su familia y transmitiendo un mensaje de positividad porque, como señala, el cáncer de mama tiene cura.



- CHANCE: Susanna, queríamos preguntarte por Ana Rosa Quintana, abandona la televisión*



- SUSANNA: Lo sé, lo sé. Le he enviado todo mi cariño esta mañana y desde aquí todo mi apoyo. Yo que he tenido esa experiencia por partida doble porque tanto mi madre como una hermana tuvieron también cáncer de mama y la animo muchísimo porque las dos además tratándose salieron adelante, o sea que sé que por propia experiencia que tiene cura, que lo ha cogido tiempo y que estoy convencida de que ella que es una luchadora nata simplemente será cuestión de poco tiempo que la volvamos a ver en pantalla que es lo que todos deseamos.



- CH: No hay que saltarse las revisiones



- SUSANNA: Importantísimas. Mira, yo recibo constantemente citaciones por parte de la Comunidad de Madrid para hacerme las revisiones en los hospitales públicos y no fallo nunca. Es una cita que además como te la dan con mucha antelación procuro siempre estar ahí, posiblemente porque estoy muy sensibilizada por mi historial familiar pero sé que además no tiene nada que ver con la genética porque cuando ya hay dos casos en la familia te hacen las pruebas y no es el caso pero todas las mujeres a partir de una determinada edad estamos obligadas a hacernos esas revisiones porque además si lo coges a tiempo sabemos que el pronóstico es buenísimo pero no puedes dejarlo pasar y a veces las mujeres tendemos a dar prioridad a los nuestros y ocuparnos de nosotras mismas al final.



- CH: A Ana Rosa se la veía animada y con ganas



- SUSANNA: Seguro, además ella es batalladora, luchadora y lo del diagnóstico precoz en estos casos es determinante. Ahora que vaya añito llevamos, Julia Otero, ahora Ana Rosa* bueno aprovecho para mandarle a Julia un beso enorme desde aquí y todo nuestro cariño porque tenemos unas ganas locas de que vuelva también en su caso a la antena.