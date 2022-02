Sudán.- EEUU remarca la necesidad de la cooperación cívico-militar en Sudán "dirigida por Hamdok o sin él"

El enviado de EEUU en el Cuerno de África destaca que la actuación militar en las manifestaciones se llevó a cabo con "moderación"



El Consejo de Derechos Humanos de la ONU pide que se investiguen los "inquietantes" informes de "homicidios y lesiones" en las protestas



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



La Administración de Estados Unidos ha remarcado este martes la necesidad de recuperar la cooperación entre la población civil y los militares de Sudán para restaurar el Gobierno bien esté "dirigida por (el primer ministro) (Abdalá) Hamdok, o sin él".



"Hacemos hincapié en la necesidad de que las masas restablezcan la asociación dirigida por Hamdok o sin él (...) Washington no aceptará una objeción al proceso democrático en Sudán", ha aseverado el enviado especial de Estados Unidos en el Cuerno de África, Jeffrey Feltman, recoge el medio sudanés 'Sudán Ajbar'.



Fetlman ha ensalzado la "moderación" con la que el Ejército de Sudán respondió a las manifestaciones contra el golpe desarrolladas este fin de semana, lo que considera como una señal de que es posible retomar el entendimiento entre los civiles y los militares.



Si bien ha lamentado que el número de fallecidos y heridos es "muy grande", ha puesto en valor que "en general, los servicios de seguridad actuaron con moderación".



"Creo que (este hecho) mostró una comprensión por parte del propio pueblo sudanés de que tienen que estar atentos y encontrar la manera de volver a la asociación cívico-militar que requiere esta transición", ha añadido el enviado de la Administración estadounidense, presidida por Joe Biden.



Asimismo, en rueda de prensa, Feltman, quien ha señalado que "un lado no puede marginar a otro", también ha reiterado el llamamiento al líder golpista y presidente del disuelto Consejo Soberano de Transición, Abdelfatá al Burhan, para tomar medidas encaminadas al restablecimiento del Gobierno sudanés y la liberación de los civiles detenidos.



LA ONU RECHAZA LA RESPUESTA MILITAR



Sin embargo, pese a las palabras de Feltman, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha emitido un comunicado donde recoge las declaraciones de su experto sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Voule, en las que pide que se "investiguen todos los informes sobre el uso de la fuerza contra las protestas pacíficas".



"Mientras la gente se ha movilizado y organizado asambleas pacíficas en todo Sudán, exigiendo que los militares restablezcan el Gobierno civil, he recibido informes inquietantes de homicidios y lesiones ilegales, incluso como resultado del uso de munición real para dispersar a los manifestantes y golpizas por parte de personal militar y de seguridad", ha denunciado Voule.



En este contexto, ha exigido la retirada de los militares de las calles de Sudán y que se proteja el derecho a la vida y la integridad física, a la par que ha apuntado a la liberación de todos los detenidos por participar en protestas pacíficas.



"La preocupación por el despliegue de las fuerzas militarizadas para gestionar protestas pacíficas aumenta, ya que las fuerzas militares y de seguridad no han sido reformadas de manera efectiva ni se han responsabilizado por las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas contra los manifestantes en 2019", ha añadido Voule.



El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas celebrará este viernes una sesión especial centrada en la situación de Sudán, encuentro en el que Voule espera que se de una "respuesta sólida" que garantice la "protección de los Derechos Humanos".



LA ASONADA



Al Burhan encabezó el lunes 25 de octubre una asonada tras semanas de tensiones entre los elementos civiles y militares de las autoridades de transición instauradas en 2019, medida que ha sido condenada internacionalmente y que ha desencadenado masivas manifestaciones en el país africano, reprimidas por la fuerza y dejando varios muertos.



El líder golpista afirmó el viernes que Hamdok --quien se encuentra bajo arresto domiciliario en su vivienda tras ser detenido por no apoyar el golpe-- es "el primer candidato" para encabezar el nuevo Ejecutivo, que podría ser anunciado esta misma semana. Sin embargo, su Gobierno sigue afirmando que es la autoridad legítima y ha rechazado cualquier contacto con los militares.



Sudán fue escenario a mediados de septiembre de un intento de golpe de Estado, según apuntaron las autoridades de transición, a cargo de un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas supuestamente vinculados con el expresidente Omar Hasán al Bashir, derrocado en 2019 en una asonada tras meses de masivas manifestaciones en su contra.



Las autoridades de transición fueron instauradas tras un acuerdo entre la junta militar anterior, surgida tras el golpe de Estado de 2019, y diversas organizaciones civiles y formaciones políticas opositoras. Este Gobierno ha iniciado una batería de reformas sociales y económicas y ha alcanzado un acuerdo de paz con importantes grupos rebeldes de Darfur y otras zonas del país.