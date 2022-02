Siria/Israel.- Siria denuncia un ataque con misiles del Ejército de Israel en Damasco

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El Ejército de Israel habría lanzado misiles hacia la capital de Siria, Damasco, provocando daños materiales pero sin causar la muerte de ningún civil, según la agencia de noticias SANA.



La agencia, aludiendo a una fuente militar, ha detallado que el ataque ha tenido lugar en torno a la medianoche de este miércoles, cuando se han detectado misiles lanzados desde el norte de Israel.



Los sistemas de defensa aérea sirios han respondido a la ofensiva, si bien las Fuerzas de Defensa de Israel aún no se han pronunciado al respecto.



Ese fin de semana, el Gobierno sirio ya detalló que al menos dos militares habían resultado heridos durante las operaciones para repeler un ataque israelí con misiles sobre Damasco.



Según SANA, el presunto ataque israelí habría tenido como objetivos varias posiciones militares en la zona conocida como la campiña de Damasco, a las afueras de la capital.



Los funcionarios israelíes han trasladado su creciente preocupación por la proliferación de sistemas de misiles tierra-aire de fabricación iraní en Siria, recoge el diario 'The Times of Israel'.



El Ejército de Israel ha llevado a cabo decenas de bombardeos en Siria argumentando que actúan para evitar el establecimiento de bases iraníes en el país y el envío de armas al partido-milicia chií libanés Hezbolá por parte de las autoridades iraníes, que apoyan a Damasco en el marco de la guerra que estalló en 2011