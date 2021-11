Sindicatos venezolanos piden reunirse con el fiscal de la CPI, Karim Khan

Varias personas participan en una manifestación para exigir una reunión con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, hoy, en Caracas (Venezuela). Varios sindicatos venezolanos reclamaron este miércoles una reunión con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, que se encuentra en su tercer y último día de una visita oficial al país caribeño, donde se ha reunido con diversas autoridades. EFE/ Rayner Peña R

Caracas, 3 nov (EFE).- Varios sindicatos venezolanos reclamaron este miércoles una reunión con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, que se encuentra en su tercer y último día de una visita oficial al país caribeño, donde se ha reunido con diversas autoridades.

Alrededor de 150 personas se reunieron cerca de la sede de la Fiscalía General, en el oeste de Caracas, con la intención de caminar hasta la Vicepresidencia Ejecutiva, pero la Policía les cerró el paso e impidió que llegaran hasta el lugar.

El presidente de la Federación de Trabajadores Universitarios, Eduardo Sánchez, explicó a Efe que, desde el jueves pasado, hicieron esta petición para que Khan se reúna con los familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos y de representes de los trabajadores presos con la intención de plantear su situación, pero, hasta el momento, no han recibido respuesta.

Sánchez agregó que, actualmente, hay 152 dirigentes sindicales presos por reclamar mejores condiciones laborales en el país.

"Le exigimos al Ejecutivo que no queremos una navidad más con los trabajadores presos. Una navidad sin trabajadores presos es la consigna que tenemos, por salarios dignos, por vivir con dignidad, por el respeto a los derechos de los trabajadores y derechos humanos", exclamó.

Igualmente, el secretario general del sindicato de la Cancillería venezolana, José Patines, dijo a Efe que aprovecharon la presencia de Khan en el país para visibilizar a las "víctimas de maltratos por parte del Gobierno de Nicolás Maduro".

"Estamos protestando en la calle por el derecho que tenemos todos a una vida digna, con servicios públicos que funcionen, a una jubilación digna, no como la que viven hoy nuestros jubilados con un salario de 7 bolívares (1,5 dólares), cuando un kilo de queso cuesta 18 bolívares (4 dólares)", señaló.

Patines indicó que a la protesta acudieron trabajadores de distintos organismos del sector público, acompañando a los familiares de los trabajadores que están detenidos "por reclamar reivindicaciones".

Zulmy Espinosa, madre del joven Luis Guillermo Espisano -asesinado en las protestas de 2017 en el céntrico estado Carabobo- también estuvo presente en la manifestación, donde le aseguró a Efe que Khan puede lograr "una justicia verdadera y genuina".

"Todavía no tenemos información de una reunión con el fiscal (...) pero sí le pedimos que seamos escuchados, así como una vez (la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle) Bachelet nos escuchó, le pedimos a Karim Khan que nos escuche", agregó.

Espinosa explicó que el caso de su hijo ha pasado cuatro años en la etapa de investigación y denunció que algunas pruebas "las han escondido".

"Lamentablemente, el caso va casi en cero", apostilló.

De igual forma, sostuvo que piden condena para los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada) que dispararon y a la cadena de mando responsable del operativo de aquel día.