Shell e YPF invertirán 300 millones de dólares en un bloque en Vaca Muerta

El logo de la petrolera Shell, en una fotografía de archivo. EFE/KERIM OKTEN

Buenos Aires, 3 nov (EFE).- La petrolera anglo-holandesa Shell y la argentina YPF anunciaron este miércoles que invertirán 300 millones de dólares hasta 2023 para el desarrollo masivo del bloque Bajada de Añelo, dentro de la gigantesca formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en el suroeste de Argentina.

El bloque, ubicado en la provincia de Neuquén, es participado a partes iguales por ambas petroleras, pero la operación está en manos de Shell.

En una rueda de prensa en Neuquén, las dos petroleras anunciaron que, concluida la fase piloto en Bajada de Añelo, en la que se perforaron doce pozos exploratorios, el bloque pasará a la etapa de desarrollo masivo, lo que implicará la perforación de 16 nuevos pozos en el área.

Además, Shell e YPF construirán una planta de procesamiento de hasta 15.000 barriles diarios de petróleo y de 2 millones de metros cúbicos de gas diarios.

La planta estará operativa hacia el primer semestre de 2023 y su construcción implicará la contratación de 800 personas.

"Es el primer paso exponencial en nuestro proyecto para el área y una nueva decisión de inversión impulsada por el compromiso que tenemos con el desarrollo de Vaca Muerta", señaló Sean Rooney, presidente de Shell Argentina, petrolera que opera en otras áreas en Vaca Muerta, con un total de cien pozos perforados.

HACIA EL DESARROLLO MASIVO

Vaca Muerta, que ocupa 30.000 kilómetros cuadrados en el suroeste del país, con epicentro en la provincia de Neuquén, es la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de este tipo.

Tan sólo se ha desarrollado un 7 % de su potencial y en 2020 se vio muy afectada por la fuerte caída en la demanda de hidrocarburos en el contexto de la parálisis económica que trajo la pandemia, pero este año se verifica un fuerte impulso en la actividad d perforación y extracción.

"Vamos a continuar trabajando en Vaca Muerta para el desarrollo de nuestro país, cubriendo la demanda interna y exportando volúmenes crecientes de petróleo y gas", señaló Pablo Iuliano, vicepresidente de Upstream No Convencional de YPF, petrolera controlada por el Estado argentino.

Bajada de Añelo, con una superficie de 204 kilómetros cuadrados y bajo concesión de Shell e YPF desde 2017 y hasta 2049 para la explotación de hidrocarburos no convencionales, es la octava área de Vaca Muerta que pasa a desarrollo masivo.

En la rueda de prensa, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, destacó que este año concluirá con inversiones en Vaca Muerta por 4.000 millones de dólares por parte de diversas petroleras.

"Ya estamos en condiciones de anticipar que el piso de la producción en octubre alcanzó los 230.000 barriles por día de petróleo, lo que constituye un récord histórico", afirmó Gutiérrez sobre el volumen de producción alcanzado en Neuquén, dentro de la formación Vaca Muerta.