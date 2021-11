Serie Mundial podría ser el fin de una era para los Astros

HOUSTON (AP) — Carlos Correa se mantuvo de pie en los escalones de la caseta para ver a Yulieski Gurriel cuando conectó un rodado para el último out del sexto juego de la Serie Mundial. Luego, el boricua se alejó lentamente hacia el camerino de Houston, posiblemente, por última vez.

“Simplemente pensaba que es una locura la forma en que dedicas tu vida y todo lo que tienes a una organización y, de pronto, un día, no perteneces ya a esa organización en cuestión de segundos”, dijo Correa a The Associated Press. “Así que obviamente es algo difícil de procesar”.

El triunfo de Atlanta por 7-0 sobre Houston para ganar el Clásico de Otoño el martes podría marcar el fin de una era para los Astros.

Después de perder a Gerrit Cole y a George Springer en la agencia libre el los últimos dos años, Houston enfrenta ahora la posibilidad de un adiós a Correa.

Conmovido, el puertorriqueño habló con sus compañeros después del juego. Reflexionó también sobre sus años con los Astros.

“Hice todo lo posible por hacer que este equipo fuera mejor, que esta organización avanzara en la dirección correcta Estoy orgulloso por el tiempo que pasé acá”, comentó.

El estelar torpedero, que ha sido parte de la franquicia desde que fue la primera selección global en el draft de 2012, es agente libre, y existe preocupación de que los Astros no puedan retenerlo.

Correa tuvo una gran temporada al disparar 26 jonrones, una marca personal, y producir 92 carreras. Pero quizá más allá de sus números, su liderazgo y actitud han sido invaluables para este equipo desde que debutó en 2015.

El martes marcó su 79na aparición de postemporada desde que en su campaña de novato ayudó a los Astros a llegar a playoffs por primera vez desde 2005.

Justin Verlander, quien ha visto acción en apenas un partido en las últimas dos campañas a causa de las lesiones, también es agente libre, al igual que el veterano abridor Zack Greinke.

Houston alcanzó la Serie Mundial en tres de las últimas cinco temporadas y avanzó a la Serie de Campeonato de la Liga Americana por quinto año consecutivo en 2021. Los Astros ganaron el gallardete en 2017, un cetro manchado por el escándalo de robo de señales, antes de caer en el Clásico de Otoño ante los Nacionales de Washington en siete partidos en 2019.

El ascenso de Houston a la cima del béisbol llegó después de perder más de 100 partidos en tres campañas en fila de 2011 a 2013.

Los Astros llegaron a la Serie Mundial esta temporada después de quedarse a un triunfo de avanzar al Clásico de Otoño el año pasado. El manager Dusty Baker ha tomado las riendas del equipo los últimos dos años después de sustituir a A.J. Hinch, quien fue despedido por su suspensión de un año tras participar en el escándalo de robo de señales.

Al igual que Correa, el futuro de Baker en Houston es incierto una vez que su contrato termine esta temporada, sin indicios de un nuevo acuerdo.