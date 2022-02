Rumanía.- Arranca en Rumanía una nueva ronda de contactos para formar gobierno con la posibilidad de repetir coalición

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El líder del Partido Nacional Liberal (PNL) y ex primer ministro de Rumanía, Florin Citu, ha adelantado este miércoles la posibilidad de repetir la coalición de Gobierno junto al centrista Unión Salvar Rumania (USR) y la conservadora Unión Democrática de Húngaros en Rumanía, en un nuevo intento por formar un Gobierno que saque al país de la crisis en la que está inmerso desde hace meses.



Tras una reunión entre Citu y el líder de la USR, Dacian Ciolos, los liberales han acordado "flexibilizar" las negociaciones para un nuevo mandato. "El mandato es muy claro, negociar con las fuerzas democráticas en el Parlamento rumano, con la USR y con el Partido Socialdemócrata (PSD)", ha detallado Citu.



La USR, sin embargo, ya ha vetado a los socialdemócratas para aliarse en una nueva coalición gubernamental, aunque por el momento el PNL no se ha decantado por ninguno de los dos, asegurando que lo que buscan es "tener un gobierno lo antes posible".



Ciolos, por su parte, ha indicado que han mantenido "una buena primera discusión exploratoria", aunque ha explicado que la decisión la tendrá que tomar Citu tras reunirse con los socialdemócratas, recoge el portal de noticias rumano Gandul.



El encuentro se ha celebrado un día después de que el primer ministro designado y actual ministro de Defensa, Nicolae Ciuca, no consiguiera los apoyos necesarios para formar un gobierno en minoría, algo que ya había intentado antes el propio Ciolos, también sin éxito.



El PNL ha propuesta repetidamente a Citu como candidato para encabezar el nuevo gabinete, a pesar de que el Parlamento aprobara en octubre una moción de censura en su contra por su gestión de la crisis sanitaria, menos de un año después de que asumiera el cargo y con sus miembros de coalición precipitando su caída.