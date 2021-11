Quartararo campeón relajado, Márquez baja de última hora

El piloto español Marc Marquez (i) felicitaba al francés Fabio Quartararo (d) por la consecución del Campeonato Mundial de MotoGP, tras su victoria en el Gran Premio de Italia, el pasado 24 de octubre. EFE/EPA/DAVIDE GENNARI

Madrid, 3 nov (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) llega al Gran Premio del Algarve de MotoGP, que se disputa este fin de semana en el circuito de Portimao, con el título de campeón "en el bolsillo", lo que le permitirá afrontar la cita de una manera mucho más relajada y sin la presión que la pelea por el campeonato representa, lo que no podrá hacer el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), quien esperaba esta cita para "calibrar" el estado de su recuperación, pero una caída entrenándose le ha forzado a ser baja.

Hace apenas 24 horas que, en un escueto comunicado, el equipo Repsol Honda anunció que Marc Márquez será baja para el Gran Premio del Algarve al propinarse un fuerte golpe en la cabeza mientras se entrenaba para la cita lusitana.

En tanto, para Quartararo las dos carreras que quedan de la temporada 2021 van a ser un "remanso de paz". Matemáticamente campeón, el piloto francés puede afrontar las citas de Portugal y la Comunidad Valenciana sin la presión de cometer fallos y con ello buscar una nueva victoria, la sexta de la temporada, que se le resiste desde la cita de Silverstone, en Gran Bretaña.

El piloto francés se puede relajar en lo que resta de competición, no así sus rivales, que por uno u otro motivo buscarán con ahínco la victoria, en el caso más destacado, el del español Marc Márquez, se ha quedado con las ganas de poder conocer en competición el estado real de su recuperación, pues en Portimao se produjo su regreso más esperado tras más de ocho meses de inactividad y el hecho de encadenar cuatro carreras consecutivas puntuando entre los mejores, con un segundo, un cuarto y dos victorias, ya le había dado "alas" al ocho veces campeón del mundo.

El piloto de Repsol Honda iba camino de cumplir con sus previsiones iniciales, pues cuando regresó a la competición en este mismo escenario de Portimao afirmó que la primera parte de la temporada debía de ser de recuperación y en la segunda habría que ir en busca de resultados, y se podría decir que así fue, pues tras la victoria de Alemania, en un circuito, el de Sachsenring, que como el de Austin en Estados Unidos, son feudo inexpugnable del de Cervera (Lérida), llegaron algunos altibajos y el resto de resultados, que ahora quedan un tanto en el aire tras su baja para Portugal, después de propinarse un fuerte golpe en la cabeza durante un entrenamiento el pasado fin de semana.

En Alemania, Marc Márquez logró su primera victoria de la temporada y, aunque le siguieron una serie de resultados con algunos altibajos, a partir de Motorland Aragón se pudo empezar a ver al campeón de casi siempre, peleando habitualmente en cabeza de carrera y subiendo a lo más alto del podio hasta en tres ocasiones, siendo, de hecho, el segundo piloto, tras el campeón, con más victorias en lo que va de temporada.

El piloto de Repsol Honda, sexto en la clasificación provisional del campeonato, tenía en mente mejorar esa posición, algo que ahora le va a resultar mucho más complicado pues se encuentra a diez puntos del cuarto clasificado, el francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21) y ya a 33 puntos del tercer clasificado, el también español Joan Mir (Suzuki GSX RR).

Pero Quartararo no será el único contendiente en liza pues el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21), tras el error en Misano Adriático en forma de caída, que le entregó el título en bandeja al francés, seguro que tiene algo que decir para cerrar la temporada de la manera más digna posible.

Como Bagnaia, el campeón del mundo saliente, Joan Mir, seguro que también tiene en mente una victoria que le resarza de una temporada aciaga, en la que su moto no ha estado nunca al nivel que se pretende de toda una campeona del mundo.

Otro de los contendientes a tener en cuenta, por su condición de local y el conocimiento de tiene de la pista, aunque este dato ya no sea tan relevante como el año pasado, cuando se rodó por primera vez en Portimao, es Miguel Oliveira y su KTM RC 16, aunque como en Suzuki, el rendimiento del prototipo austríaco no ha evidenciado la progresión que de él se esperaba tras su brillante segunda parte de la temporada 2020.

Y hay más aspirantes a destacar por numerosos motivos, el francés Johann Zarco, que ha acariciado en varias ocasiones la victoria pero siempre se le ha negado, hasta el momento..., el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21), que la logró en dos ocasiones, Jerez y Le Mans, pero del que se esperaba que peleara por el título y no lo ha conseguido, o incluso el surafricano Brad Binder (KTM RC 16), vencedor en Austria y otra de las figuras que se quería tener en cuenta pero que se quedó en mero proyecto.

Son muchos los interesados en destacar en las dos últimas carreras de la temporada, pues también habría que tener en cuenta a los pilotos de Aprilia, los españoles Aleix Espargaró y Maverick Viñales, el piloto de Suzuki Alex Rins o el segundo piloto de la escudería Repsol Honda, Pol Espargaró, que logró en Misano Adriático su mejor resultado en MotoGP al ser segundo.

Pero lo cierto es que, resuelto ya el titular de la competición en la presente campaña, el abanico de posibilidades que se abre es muy amplio y muchos los nombres propios que pueden acabar configurando la composición del podio en Portimao.