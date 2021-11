Peso colombiano lidera pérdidas globales por petróleo: Andes FX

(Bloomberg) -- El peso colombiano lideraba el miércoles las caídas entre las principales monedas del mundo, al tiempo que el petróleo cae y los operadores esperan que se publiquen minutas del banco central poco después del cierre de los mercados locales.

El peso colombiano se debilitaba un 1,1%, un desempeño significativamente peor que sus pares, al tiempo que el crudo Brent bajaba hasta un 3% debido a que Estados Unidos intensificó la presión sobre la OPEP+ para que aumente los suministros cuando se reúna el jueves.

Los menores precios del principal producto de exportación de Colombia pueden estar contribuyendo al débil desempeño de la moneda. El peso continúa confinado entre su promedio móvil de 200 días y el área de resistencia cerca de 3.864 por dólar.

Las autoridades colombianas publicarán hoy las minutas de la reunión del banco central del 29 de octubre, cuando la tasa clave se incrementó a 2,50% desde 2%.

Los operadores ya estaban descontando la aceleración del ciclo de ajuste a 50 puntos básicos, pese a que la mayoría de los analistas apostaban a que los funcionarios se apegarían a un movimiento menos agresivo. El peso se ha depreciado desde la decisión.

El gerente técnico del Banco de la República, Hernando Vargas, presentará el miércoles el informe trimestral de inflación. El documento fue publicado el martes por la noche.

El peso chileno se depreciaba un 0,7% en medio de un desempeño mixto de las monedas de los mercados emergentes frente al dólar antes de la decisión de la Fed, el principal catalizador global de la sesión.

Se espera que la Fed reduzca el ritmo de la compra de bonos, pero su declaración será examinada en busca de señales del momento del alza de tasas.

La moneda permanece confinada entre el nivel psicológico de 800 pesos por dólar y el nivel de resistencia del dólar más inmediato se encuentra cerca de 826 pesos por dólar.

El Banco Central de Chile reforzó su advertencia de que las continuas rondas de retiros de pensiones representan un riesgo para la estabilidad financiera local por “liquidaciones forzosas de activos que continúen erosionando la intermediación de recursos y la mayor incertidumbre que esto conlleva”, escribieron los encargados de la política monetaria en el informe de estabilidad financiera del segundo semestre de 2021, publicado el miércoles.

El Senado de Chile está analizando una cuarta ronda de retiros de pensiones después de que ya han salido US$49.000 millones del sistema desde que comenzó la pandemia.

Tanto la curva de Cámara de Chile como la IBR de Colombia apenas registraban variación en medio de una baja liquidez.

