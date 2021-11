Panamá alcanza los 7.320 decesos por la covid-19 y los 473.005 casos

Fotografía de archivo en la que se registró a un hombre al ser vacunado contra la covid-19, en un centro exprés de inmunización, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco

Ciudad de Panamá, 3 nov (EFE).- El Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) informó este miércoles de 128 nuevos casos de la covid-19 y 2 muertes por la enfermedad, que hacen un total de 473.005 contagios acumulados y 7.320 fallecimientos en más de 19 meses de pandemia.

De los dos decesos reportados por el Minsa en su informe diario sobre la pandemia, uno se produjo en las últimas 24 horas y el otro en una fecha anterior no precisada.

La entidad sanitaria detalla que hay 30 pacientes hospitalizados por el coronavirus en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y 145 en planta, mientras que 1.666 permanecen aislados en sus casas y 72 en hoteles.

Los enfermos que se han recuperado suman 463.772 desde el 9 de marzo de 2020 cuando se dio el primer caso de contagio en Panamá, donde la covid tiene una letalidad del 1,5 %, una de las más bajas en Latinoamérica.

En esta jornada se aplicaron 5.119 pruebas para detectar casos de covid, que arrojaron una positividad de 2,5 %. A la fecha en Panamá se llevan 4.088.177 test aplicados.

Panamá, con 4,28 millones de habitantes, mantiene desde hace semanas una tendencia a la baja de nuevos casos y de hospitalizados por la covid-19, que marca una tasa de positividad menor al 5 %, lo que para la OMS se considera un parámetro de control pandémico.

Hasta este lunes en Panamá se han aplicado 5.844.266 dosis de vacuna contra la covid-19. De este total, 3.045.960 son primeras dosis; 2.688.131 segundas dosis; 5.320 terceras dosis; y 104.855 de refuerzo.

Sin embargo, el titular del Minsa, Luis Francisco Sucre, ha dicho que la tranquilidad que ofrecen las cifras que contabilizan menos muertes y hospitalizaciones no debe traducirse en el no cumplimiento de las medidas de bioseguridad, lo que ha llevado a otros países a verse afectados nuevamente por la covid-19.

Sucre exhortó este martes a los que le corresponde la dosis de vacuna de refuerzo que acudan a aplicársela, ya que hay una bajo porcentaje de personas inoculadas con esta.

La vacunación entró el martes 2 de noviembre en una pausa de seis días por motivo de las festividades patrias.