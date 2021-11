Negociaciones por el programa nuclear iraní se reanudarán el 29 de noviembre en Viena

SHOTLIST USO EXCLUSIVO PARA CLIENTES AFP (NO RESALE) VIENA, AUSTRIA29 DE OCTUBRE DE 2019FUENTE: AFPTV 1. Plano general de Rafael Grossi saludando a otras personas2. Plano general de Rafael Grossi antes del inicio de la conferencia de prensa NACIONES UNIDAS, ESTADOS UNIDOS24 DE SEPTIEMBRE DE 2019FUENTE: AFPTV 3. Zoom in de una reunión bilatera de Emmanuel Macron y Hasan Rohani VIENA, AUSTRIA7 DE NOVIEMBRE DE 2019FUENTE: AFPTV 4. Plano medio de Kazem Gharib Abadi, embajador iraní en la OIEA5. Primer plano de Kazem Gharib Abadi, embajador iraní en la OIEA6. Plano medio de Kazem Gharib Abadi, embajador iraní en la OIEA7. Primer plano del logo de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS3 DE NOVIEMBRE DE 2021FUENTE: US DEPARTMENT OF STATE 8. SOUNDBITE 1 - Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de EEUU (hombre, inglés, 29 seg.): "Creemos que sigue siendo posible alcanzar e implementar rápidamente un entendimiento sobre un retorno mutuo al cumplimiento del pacto nuclear cerrando el número relativamente pequeño de cuestiones que seguían pendientes a fines de junio, cuando concluyó la sexta ronda. Creemos que si los iraníes son serios, podemos lograrlo en relativamente poco tiempo" "We believe it remains possible to quickly reach and implement an understanding on a mutual return to compliance with the JCPOA by closing the relatively small number of issues that remained outstanding at the end of June when the sixth round concluded. We believe that if the Iranians are serious, we can manage to do that in relatively short order." LAUSANA, CANTÓN DE VAUD, SUIZA26 DE MARZO DE 2015FUENTE: AFPTV 9. Plano medio de negociaciones del acuerdo nuclear iraní10. Plano medio de negociaciones del acuerdo nuclear iraní11. Plano medio de negociaciones del acuerdo nuclear iraní NACIONES UNIDAS, ESTADOS UNIDOS24 DE SEPTIEMBRE DE 2019FUENTE: AFPTV 12. Travelling de una reunión bilatera de Emmanuel Macron y Hasan Rohani WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS28 DE ENERO DE 2020FUENTE: US DEPARTMENT OF STATE 13. Plano medio former US president Donald Trump and Israeli PM Benjamin Netanyahu shaking hands after Trump says UPSOT: "Getting out of the terrible Iran nuclear deal" ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: Negociaciones por el programa nuclear iraní se reanudarán el 29 de noviembre en VienaBruselas, 3 Nov 2021 (AFP) - Las negociaciones para revivir el acuerdo multipartito sobre el programa nuclear de Irán se reanudarán en Viena el 29 de noviembre, con la presencia de China, Francia, Alemania, Rusia y el Reino Unido, anunció este miércoles la Comisión Europea.La reunión será presidida por el diplomático español Enrique Mora, adjunto del jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, anunció la Comisión Europea en una escueta nota oficial."Los participantes continuarán las discusiones sobre la perspectiva de un posible regreso de los Estados Unidos" al acuerdo y formas de "cómo garantizar la implementación total y efectiva del acuerdo por todas las partes", añadió la Comisión.China, Rusia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido (potencias nucleares) y Alemania alcanzaron en 2015 un acuerdo con Irán, formalmente denominado Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés).Por ese acuerdo, Irán se comprometía a frenar su programa de enriquecimiento de uranio, y a cambio la comunidad internacional levantaría gradualmente las sanciones económicas adoptadas contra el gobierno de Teherán.Sin embargo, en 2018 durante el gobierno de Donald Trump Estados Unidos se retiró del acuerdo, y en respuesta Irán retomó sus operaciones de enriquecimiento de uranio por encima de los niveles definidos en el entendimiento.Desde entonces, las partes buscan resucitar el entendimiento y discuten un eventual retorno de Washington a la mesa de negociaciones.Este mismo miércoles el principal negociador iraní, el vicecanciller Ali Bagheri, confirmó en Twitter que la retomada de las negociaciones el 29 de noviembre había sido definida en una conversación telefónica con Mora."Acordamos comenzar las negociaciones con el objetivo de eliminar las sanciones ilegales e inhumanas el 29 de noviembre en Viena", escribió el diplomático iraní en Twitter.ahg/mb ------------------------------------------------------------- EEUU dice que un rápido acuerdo nuclear es posible si Irán es "serio" en negociacionesWashington, 3 Nov 2021 (AFP) - Estados Unidos dijo este miércoles que podría alcanzar rápidamente un acuerdo para reactivar el pacto nuclear iraní si Teherán es "serio" en sus intenciones, tras anunciarse el reinicio de las negociaciones indirectas el 29 de noviembre."Creemos que si los iraníes son serios, podemos hacer eso relativamente rápido", dijo a periodistas el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en alusión al acuerdo nuclear de 2015 que busca evitar que Teherán acceda a la bomba atómica.Aseguró que sólo "un número relativamente limitado de temas" aún estaban "abiertos" cuando las negociaciones indirectas con Irán se suspendieron en junio, pero advirtió que la "ventana no permanecerá abierta indefinidamente".Estados Unidos abandonó unilateralmente el acuerdo en 2018, bajo la presidencia de Donald Trump, quien lo consideró insuficiente y restableció todas las sanciones contra Irán, cuyo levantamiento estaba previsto en el texto. Como consecuencia, Teherán se fue liberando gradualmente de las restricciones que el pacto imponía a su programa nuclear.sct/bfm/lda/yow/rsr