Miami reelige como alcalde al republicano Francis Suárez, de origen cubano

El republicano Francis Suárez, de origen cubano, que fue reelegido alcalde de Miami. EFE/Cristóbal Herrera-Ulashkevich

Miami, 2 nov (EFE).- Miles de votantes en ciudades del sur de Florida (EE.UU.) acudieron este martes a las urnas sin que se hayan reportado incidentes para elegir alcaldes y comisionados (concejales), entre los que figuró el republicano Francis Suárez, de origen cubano, que fue reelegido regidor de Miami.

Suárez, elegido alcalde de esa ciudad floridana en 2017, logra un segundo mandato al frente de su urbe con 20.816 votos contabilizados, un 79 %, según cifras preliminares dadas a conocer por la televisión Local 10.

En Twitter, Suárez se limitó a reproducir lo que dijo la cuenta de Florida Politics: "Alcalde de Miami @FrancisSuarez gana abrumadoramente la reelección".

Suárez, que antes cumplió dos mandatos como comisionado y es hijo del exalcalde de la misma ciudad Xavier Suárez, logró durante su gestión que muchas firmas tecnológicas se afinquen en Miami, si bien sus detractores le critican que en su afán de transformar a la ciudad en un polo de innovación ha dejado de lado algunas necesidades de los residentes.

"Nosotros no hemos cambiado nuestros servicios a las personas comunes y corrientes de la ciudad", se defendió hoy, para luego agregar que "se trata de asegurar el futuro de los jóvenes", como informa el canal de Miami Telemundo 51.

En Miami-Dade, unas 50.000 personas ya sufragaron en este proceso electoral por medio del voto anticipado o por correo, de acuerdo con el Departamento de Elecciones de este condado, aunque este año ha bajado el voto anticipado, según medios locales.

Otra ciudad de esta demarcación que eligió nuevo alcalde es Hialeah, de mayoría cubana y donde cinco candidatos se postularon para reemplazar al saliente Carlos Hernández.

El vencedor fue Esteban Bovo, con 12,837 votos a su favor (59 %).

En la turística Miami Beach, el alcalde Dan Gelber consiguió también su reelección con 7.742 votos (62%), de acuerdo con la misma fuente.

Gelber estuvo involucrado, además, en una campaña para que los bares y restaurantes de la ciudad cierren a las 02.00 de la madrugada y no a las 05.00 a.m. como ocurre actualmente, una cuestión sobre la que los residentes se pronunciarán en la boleta de votación.

Los vecinos de las ciudades de Sunny Isles eligieron asimismo a Dana Goldman con 930 votos (41%), mientras que los electores de Homestead apostaron por Steve Losner (1.693 votos, 51 %).

A nivel federal, los votantes del distrito electoral 20 de Florida, que abarca partes de los sureños condados de Broward y de Palm Beach, determinaron hoy en unas primarias, con más de una decena de aspirantes, a los candidatos de ambos partidos que contenderán el 11 de enero para elegir quién reemplazará al congresista demócrata Alcee Hastings, fallecido en abril pasado.

Los candidatos ganadores fueron Sheila Cherfilus-McCormick (Partido Demócrata), con 10.913 votos, y Jason Mariner (Partido Republicano), con 3.344.

En sentido general, según destacan los medios locales, muchos votantes registrados no acudieron a las urnas quizá debido a una jornada lluviosa que registraron los condados de Broward y Miami-Dade.

El voto por correo ha vuelto a ser más popular en el sur de Florida, delineó Local 10.

En esta jornada nacional otros estados elegirán alcaldes y gobernadores, con la atención puesta en Virginia, donde los colegios electorales fueron los primeros en cerrar sus puertas este martes a las 19.00 hora local (23.00 GMT).

Allí, los sondeos dan un empate entre el candidato demócrata a la Gobernación, Terry McAuliffe, y el republicano, Glenn Youngkin