México.- México registra una disminución de los feminicidios del 63 por ciento en septiembre

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



Las autoridades mexicanas registraron en septiembre una disminución de los feminicidios del 63 por ciento respecto al mes anterior, cuando confirmó la cifra más alta de asesinatos de mujeres desde 2015, más de un centenar.



"Podemos decir que en septiembre pasado tuvimos una disminución del 63 por ciento en los casos de feminicidios con respecto a agosto de este año", ha informado la directora de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Rosa Icela Rodríguez, durante la rueda de prensa diaria del presidente, Andrés Manuel López Obrador.



"Fue el septiembre con menos feminicidios (desde que López Obrador ocupa el cargo)", se ha congratulado, según ha recogido el diario 'Milenio'.



Icela ha destacado que Tijuana, Ciudad Juárez y Culiacán ocupan los primeros puestos en la lista de las ciudades mexicanas con mayor tendencia a los feminicidios, por lo que ha detallado que las autoridades atienden "de forma integral y focalizada la demanda de seguridad" en estas localidades. "Se acuerdan acciones para atención y erradicación de impunidad", ha agregado.



La titular de la SSPC ha asegurado que la Administración mexicana "da continuidad" a las acciones de prevención y las sanciones para erradicar este tipo de delitos.



Por su parte, la directora de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) de México, Fabiola Alanís Sámano, ha defendido que la Administración de López Obrador no busca "esconder" las cifras de la violencia contra las mujeres y ha sostenido que el Gobierno mexicano "reconoce la gravedad del problema". Del mismo modo, ha admitido que las acciones implementadas "no son suficientes" para atajar esta violencia.



"A diferencia del pasado, nosotras no ocultamos las cifras, la violencia de género, la que ocurre por el hecho de ser mujeres, es grave e inocultable, estamos actuando, practicando autocrítica y mejoran las alertas", ha explicado.



Alanís ha trasladado que el Ejecutivo mexicano ha intervenido más de 302 millones de pesos (más de 12,4 millones de euros) para atender la violencia contra las mujeres. Asimismo, ha detallado que México cuenta con 56 centros de justicia para las mujeres --centros donde se concentran servicios especializados--, donde se ha atendido a más de 174.000, según ha recogido 'El Universal'.