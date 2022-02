México.- La ONU y la OIM piden una investigación por la muerte de un migrante por disparos de la Guardia Nacional

HRW cuestiona la política migratoria de Estados Unidos por presionar a México para que los migrantes no lleguen a su frontera



La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han pedido una investigación "pronta y efectiva" por la muerte de un migrante cubano y otros heridos por disparos de la Guardia Nacional mexicana el pasado fin de semana.



Ambas entidades también han coincidido en la importancia de que la investigación pertinente se desarrolle en base a "los más altos estándares internacionales", que se determine la responsabilidad de los agentes y se impida "la impunidad de acciones reñidas con la ley en contra de personas migrantes", recoge el diario mexicano 'La Jornada'.



Así, el organismo de la ONU ha recordado que las actuaciones policiales deben estar "siempre alineadas con los estándares internacionales de absoluta necesidad y precaución y prevención en el uso de la fuerza y armas de fuego que corresponde aplicar a una fuerza policial civil".



Por su parte, el director de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco, ha lanzado un mensaje en sus redes sociales en el que critica al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por su política migratoria.



"El presidente de Estados Unidos ha presionado a México para que impida que los migrantes lleguen a la frontera con Estados Unidos. México ha desplegado 28.000 soldados para hacerlo. El domingo dispararon y mataron a un cubano (e hirieron a otros cuatro) por no detenerse en un puesto de control ¿Es esta la política de inmigración justa y humana de Joe Biden?", ha lamentado Vivanco.



Estas declaraciones tanto de la ONU, OIM o el director regional de HRW se han producido después de que este lunes la Guardia Nacional de México confirmase que algunos de sus efectivos dispararon la noche del domingo contra un vehículo que transportaba migrantes, matando a uno de ellos.



Según informó el cuerpo, todo se originó cuando tres vehículos intentaron evitar el puesto control de seguridad ciudadana, por lo que la Guardia Nacional inició un proceso de búsqueda. Finalmente localizaron una camioneta, a la que dieron el alto, sin embargo el conductor no atendió a las indicaciones de los oficiales e "intentó embestir a los elementos de la Guardia Nacional".



"Ante la respuesta del conductor y al verse en riesgo inminente su seguridad, accionaron sus armas para detener el vehículo. Tras esto, tanto los miembros de la Guardia Nacional involucrados en el incidente, como su armamento y equipo, fueron puestos a disposición de las autoridades con el fin de esclarecer los hechos.



La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México anunció el inicio de una investigación en torno a la respuesta de los agentes en el suceso y pidió que las autoridades pertinentes se esforzasen en el esclarecimiento de los hechos.