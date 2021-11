Luz verde a la vacuna de Pfizer contra el covid-19 a niños de 5 a 11 años en EEUU

actualiza con comienzo de la vacunación entre niños de 5 y 11 años ///Washington, 3 Nov 2021 (AFP) - Estados Unidos comenzó a vacunar contra el covid-19 a niños de entre 5 y 11 el martes por la noche, una nueva fase de la campaña de inmunización que Joe Biden calificó de "hito", con 28 millones de nuevos niños elegibles en el país.Los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC) dio luz verde oficialmente a este inmunizante el martes por la noche, después de la autorización a fines de la semana pasada por parte de la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos (FDA). La vacuna siempre se administrará en dos inyecciones, con tres semanas de diferencia. La dosis se ha ajustado a 10 microgramos por inyección, menos que los 30 microgramos que reciben por dosis los grupos de mayor edad. El martes por la tarde, un pequeño grupo de seis niños recibió su primera dosis en un hospital de Hartford, en el estado Connecticut. "Realmente no me duele", dijo Kareem Omar, de 6 años, a la AFP, afirmando que lo hacía "para ayudar a Estados Unidos". "Podría llorar sólo de pensar en este momento", dijo Liz Cronin, una madre que fue a vacunar a dos niños de seis y ocho años. "Llevamos mucho tiempo esperando que nuestros hijos recuperen cierta sensación de normalidad", añadió.La vacunación "permitirá a los padres poner fin a meses de preocupación por sus hijos", elogió el presidente estadounidense, Joe Biden, después del anuncio de los CDC, calificándolo de "importante paso adelante" y "punto de inflexión" en la lucha contra la pandemia."Sabemos que millones de padres quieren vacunar a sus hijos", reconoció Rochelle Walensky, directora de CDC, en un comunicado."Como madre, animo a los padres que tengan preguntas a conversar" con los profesionales de la salud para "aprender más sobre la importancia de la vacunación", agregó. El gobierno ya se había anticipado en gran medida a la decisión al adquirir dosis suficientes para inmunizar a todos los niños de ese grupo de edad, y al comenzar a enviar millones a todo el país. Desde la aprobación de la FDA el viernes, "no ha habido un solo momento en que los equipos no hayan recogido, empacado y enviado las vacunas", aseguró el lunes el coordinador de la pandemia de la Casa Blanca, Jeff Zients. La campaña de vacunación para niños pequeños "alcanzará su máxima capacidad la semana del 8 de noviembre", calculó. - 57% vacunaría a sus hijos -Entre los niños de 5 a 11 años, se han registrado más de 1,9 millones de casos de covid-19 en Estados Unidos, más de 8.300 hospitalizaciones, más de 2.300 casos de MIS-C (síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico) y un centenar de fallecidos. Según los ensayos clínicos realizados por Pfizer en miles de niños, se ha demostrado que la vacuna tiene una eficacia del 90,7% en la prevención de formas sintomáticas de la enfermedad en este grupo de edad. Además de protegerlos de enfermarse, existen otros beneficios como menos cierres de clases y una posible reducción en la transmisión de la epidemia a la población en general. Las dosis estarán disponibles en farmacias, hospitales pediátricos, consultorios de pediatras, médicos de familia y algunas escuelas. Según una encuesta de septiembre realizada por los CDC a 1.000 padres, el 57% dijo que "definitivamente" o "probablemente" vacunaría a sus hijos."Si tuviera un nieto, definitivamente lo vacunaría", dijo por su parte Beth Bell, especialista en enfermedades infecciosas y miembro del comité de expertos convocado por los CDC que recomendó unánimemente la vacuna de Pfizer para las edades de 5 a 11 años."Tenemos una excelente evidencia de eficacia y seguridad. Tenemos un análisis beneficio-riesgo favorable", insistió.la/ag/dga/ag -------------------------------------------------------------