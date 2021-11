López Obrador critica que las grandes potencias aumenten extracción de crudo

Fotografía cedida hoy por la presidencia de México, del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, durante una rueda de prensa matutina en la ciudad de México (México). EFE/Presidencia de México/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA(CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ciudad de México, 3 nov (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó este miércoles que las potencias mundiales estén aumentando la extracción de petróleo al tiempo que acuden a la cumbre del clima COP26 celebrada en Glasgow (Reino Unido) para detener la crisis climática.

"Están los países más poderosos aumentando la producción de petróleo al mismo tiempo que se llevan a cabo estas cumbres para la protección del medioambiente, para el cambio climático. Están planteando incrementar la extracción de petróleo", expresó durante su rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional.

Cuando asumió el poder en 2018, López Obrador prometió aumentar la producción petrolera de México hasta los 2,6 millones de barriles diarios, pero luego cambió de idea y aseguró que no superará los 2 millones de barriles y que todo se destinará al mercado interno, apostando por la soberanía energética.

El presidente criticó este miércoles que las cumbres del clima "ya parecen" el Foro de Davos, en el que cada año se reúnen "los tecnócratas y neoliberales", dijo.

López Obrador, quien no acudió a la COP26, criticó que los mandatarios llegaran "en avión" a la cumbre de Glasgow, donde negocian reducir las emisiones.

"Ya basta de hipocresía y de modas. Lo que hay que hacer es combatir la desigualdad monstruosa que hay en el mundo", manifestó.

La COP26, que se abrió el domingo formalmente en Glasgow (Reino Unido), acoge las negociaciones entre casi 200 países por mantener viva la aspiración que se marcaron en París de limitar el calentamiento global en 1,5 grados centígrados sobre los niveles preindustriales.

México se sumó a última hora a la declaración firmada por 105 países para detener y revertir la pérdida de los bosques y la degradación de la tierra para el año 2030.

Pese a la demora de México para firmar el texto, López Obrador aseguró que dicha declaración se inspiró en su plan para reforestar el sureste mexicano y Centroamérica, llamado Sembrando Vida.

"¿De dónde creen que salió esa idea? De Sembrando Vida", dijo el mandatario, que añadió que "no hay ningún país en el mundo que esté invirtiendo 1.300 millones de dólares al año para reforestar", como hace México.

Ante las críticas por no acudir a la cumbre, dijo que estuvo "muy bien" representado por el canciller, Marcelo Ebrard, si bien el funcionario no estuvo en la COP26 sino en el G20 de Roma.