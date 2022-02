Las imágenes que reflejan cómo es la verdadera relación de Olga Moreno con la madre de Antonio David Flores

03-11-2021 Olga Moreno con su suegra, Luisa Carrasco EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 3 (CHANCE)



Desde que Antonio David Flores confirmó su separación matrimonial de Olga Moreno nueve días después de que Lecturas publicase la noticia en exclusiva, mucho se ha hablado de por qué la ganadora de 'Supervivientes' continúa guardando silencio sobre su ruptura con el padre de su hija Lola y su pareja en las últimas dos décadas.



Cabizbaja y cada vez más afectada en sus apariciones públicas, Olga Moreno intenta continuar con su vida sin pronunciarse sobre los motivos que la llevaron a romper su matrimonio el pasado 24 de agosto, entre los que se barajan la presunta infidelidad de Antonio David con una conocida reportera de televisión o los engaños económicos que habría descubierto la sevillana por parte de su marido que incluso podrían llevarla a prisión por un delito de alzamiento de bienes.



Se ha especulado con que el silencio de Olga se debe a presiones que habría recibido por parte de la familia de su ya exmarido. En concreto de suegra, que le habría pedido que por favor no hable públicamente de su separación para que la imagen de Antonio David no acabe por los suelos (más de lo que ya está).



Ahora, con motivo de estas supuestas presiones, recuperamos unas imágenes de Olga con la madre del ex guardia civil, en las que vemos cómo se lleva en realidad la empresaria con su suegra. Pertenecen a la fiesta con la que la ganadora de 'Supervivientes' celebró a su regreso a Málaga su triunfo en el reality, y en ellas vemos a la ya exmujer de Antonio David de lo más cariñosa con Luisa Carrasco, a la que abrazó cariñosamente durante largo tiempo y con la que, por lo menos a finales de julio, tenía una relación de lo más estrecha y especial. El momento, en el siguiente vídeo.