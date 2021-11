La ONG Foro Penal califica de histórico que la CPI abra investigación en Venezuela

El abogado y vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, en una fotografía de archivo. EFE/ Rayner Peña

Caracas, 3 nov (EFE).- La ONG Foro Penal, que encabeza la defensa de los considerados presos políticos en Venezuela, calificó este miércoles como un "hito histórico" la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de abrir una investigación en Venezuela por las denuncias de crímenes de lesa humanidad.

"Esto no quiere decir que la justicia este, al día de hoy, a la vuelta de la esquina. Todavía queda muchísima tela que cortar, muchísimo que recorrer. Pero, definitivamente al día de hoy contamos con este hito histórico", dijo el vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, a través de un vídeo difundido por su equipo de prensa.

Tras concluir la fase preliminar del proceso abierto a Venezuela en febrero de 2018 por las denuncias de violación a derechos humanos en manifestaciones ocurridas en 2017, así como en algunas cárceles donde se habría maltratado a opositores, el fiscal de la CPI, Karim Khan, determinó hoy "que procede abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma".

Khan determinó que, si bien en el examen preliminar "no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo", la "investigación tiene por objeto determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona".

Al respecto, el director del Foro Penal, Alfredo Romero, explicó que esta nueva fase del proceso iniciado por la CPI sobre Venezuela implica la posibilidad comenzar la recolección de evidencia y reunirse con presuntas víctimas o testigos "de estas situaciones de las que el fiscal (Karim Khan) ha tenido conocimiento por diferentes vías".

Señaló que el fiscal de la CPI solicitó colaboración del Gobierno venezolano para poder entrar al país y "realizar su trabajo".

Además, Romero indicó que, de acuerdo con el memorando presentado este miércoles en el que se informa de la investigación, Khan continuará el procedimiento bajo lo que denominó "una complementariedad activa".

Explicó que este procedimiento implica que si llegase a existir "alguna solución dentro del sistema de justicia en Venezuela que sea creíble" e investigaciones y "procesamientos genuinos en relación con crímenes de lesa humanidad, la investigación pudiese no continuar o, de alguna forma, pudiese, la Fiscalía ceder el paso a una investigación en Venezuela".