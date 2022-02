'La cuenta atrás para el verano', La primera novela de la Vecina Rubia que no deja indiferente

03-11-2021 Editorial Planeta EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD LA CUENTA ATRÁS PARA EL VERANO



MADRID, 3 (CHANCE)



"Escribiendo esta novela me he emocionado mucho, pero también me he reído a carcajada limpia. Abrirte en canal no siempre es doloroso, aunque pueda tener esa connotación, y en este caso ha habido un poquito de todo, como en la vida real" confiesa la Vecina Rubia cuando le preguntamos por cómo ha sido el proceso de escribir su primera novela, con la que ya esta revolucionando el panorama nacional y a todos su seguidores, que recibe el nombre de 'La cuenta atrás para el verano'.



Un libro donde narra los momentos más importantes de su vida y los sentimientos que tuvo cuando estaba viviendo esos puntos de inflexión que siempre han llegado después del verano, como su relación con Nacho: "Es especial, porque una primera vez nunca se olvida. Como se afirma en la novela, creo que debería existir una especie de borrado selectivo de emociones, con el que pudieras decidir qué sentimientos quieres experimentar de nuevo para siempre. Volver a recrearte en la primera vez que viste el mar o un atardecer, la primera vez que probaste una croqueta o releer un libro como si no supieras nada de él. Volver a disfrutar del primer amor".



Le hemos preguntado a la autora si ha sido fácil recopilar todos los nombres de las personas que, para bien o mal, han marcado su vida y nos ha asegurado que: "En este caso yo siempre hago la misma reflexión: cuando echas la vista atrás, te das cuenta de que en la agenda del móvil puedes tener guardadas a cientos de personas, pero solo conoces de memoria el teléfono de algunas de ellas. Esas son las personas que marcan tu vida y todavía estamos a tiempo de memorizar algún teléfono más".



Y no solamente hemos disfrutado conociendo la relación de la protagonista de la novela con Nacho, sino también con Álex o con su amiga, Lauri, con la que refleja tener: "Es una amistad fuerte e incondicional que se basa en la pureza emocional que se desprende de la adolescencia. Sin duda, es una amistad que no pide nada a cambio, algo que con el tiempo va cambiando, ni a mejor ni a peor, sino a algo diferente".



Una novela con la que podemos viajar en el tiempo y disfrutar de los sentimientos que la protagonista tiene con cada uno de los personajes secundarios. La Vecina Rubia, influencer desde hace ya muchos años sigue guardando su identidad en este libro y con el que está revolucionando el panorama nacional... un regalo perfecto para desconectar del mundo y de la rutina.



En cuanto a si tiene pensado volver a escribir otra novela, la Vecina Rubia nos ha desvelado que: "Si tengo la oportunidad de hacerlo, lo haré. Escribir es una de mis mayores ilusiones y mientras haya alguien dispuesto a leerme, estaré encantada de continuar con ello porque lo disfruto muchísimo, ya sea en una novela de 400 páginas o en una publicación de 2200 caracteres".