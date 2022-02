Kiko Rivera e Irene Rosales dejan en el aire por qué no han visitado todavía a Isabel Pantoja en Cantora

01-11-2021 Kiko Rivera e Isabel Pantoja no se reencontrarán por el momento EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 3 (CHANCE)



"Las cosas de palacio van despacio. Quien sabe si en 2022 o 2023" respondía Kiko Rivera cuando le preguntábamos el pasado viernes en los Premios Radiolé por su próxima visita a su madre en Cantora. Una respuesta que en su momento nos dejó algo descolocados pero que hoy parece cobrar sentido, después de que la revista Semana haya desvelado que Isabel Pantoja continúa enfadada con su hijo.



Y es que a pesar de que ambos quedaron en reunirse para solucionar las cosas entre ellos en su emotivo y lacrimógeno reencuentro tras la muerte de doña Ana, la tonadillera continúa enfadada con su hijo e, incapaz de olvidar todas las barbaridades que ha dicho sobre ella en el último año y el escarnio público al que la ha sometido, le ha cerrado por el momento las puertas de su casa. Según señala la publicación, Pantoja le habría puesto algún tipo de excusa a Kiko o le habría dicho algo que sabía que le sentaría mal para que no fuese con sus hijos a Cantora el pasado 1 de noviembre, como todos pensábamos que haría el Dj confirmando así su acercamiento con su madre.



Sin embargo, esté reencuentro parece que no tendrá lugar por el momento, ya que Isabel no está preparada para hacer borrón y cuenta nueva y perdonar a su hijo todo lo que ha sucedido en el último año. Una sorprendente información que da un giro inesperado a la reconciliación más esperada de los últimos tiempos y sobre la que Kiko e Irene Rosales guardan silencio.



Hemos preguntado tanto al cantante como a su mujer por el motivo de su llamativa ausencia en Cantora coincidiendo con la festividad de todos los santos - un día muy especial para la familia por el reciente fallecimiento de la matriarca del clan, doña Ana - pero tanto Kiko como Irene dan la callada por respuesta al verdadero motivo por el que el Dj y sus hijas no fueron a visitar a Isabel Pantoja como estaba previsto.



Muy serios, tampoco aclaran cuándo se producirá el reencuentro con la tonadillera que, según las declaraciones de Kiko señalando que podría ser en 2022 o 2023 y la exclusiva de la revista Semana desvelando que la viuda de Paquirri continúa enfadada con su hijo y es incapaz de olvidar todo lo que ha pasado en el último año, parece que será más tarde que temprano.