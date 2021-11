Juanpa Zurita arrasa en Instagram con estas últimas 5 fotos. ¡Míralas aquí!

Juanpa Zurita (@juanpazurita) ha causado furor en sus redes sociales por las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, consiguieron más de 3.064.892 de interacciones entre sus fans.

Back together. Lo lograste. Lo logré. Lo logramos. Dos meses y medio por FaceTime. Probablemente más difícil que cuando subimos el Pico De Orizaba. Desvelos, WhatsApp, mala conexión, stickers y fotos. Ahora no te voy a soltar. Bai.





Cuando empiezas a ver Pan de Muerto en el Súper. Día De Muertos se aproxima 💀 | @esquedachris @patriciamoralesla





Quien diría que tomando se aprende. Primera vez en Valle de Guadalupe 🇲🇽🍷





Feliz cumpleaños al perrito @marioruiz 🐶 Parcero… que cantidad de memorias hemos vivido. Todavía recuerdo cuando hace más de 6 años me ayudaste a editar ese primer video de YouTube en tu departamento en Bogota, en ese momento todavía no teníamos idea en la relación tóxica insoportable, digo - hermanos, en los que nos íbamos a convertir. Eres un amigo ejemplar, gracias por siempre estar ahí, gracias por venir a todas las locuras a las que te invito, por nunca fallar, por inspirar, gracias por cuidarme cuando me das mucho guaro y por enseñarme a vencer uno de mis más grande a miedos… el Backflip. Perrito; puede que ya no seamos Roomies en LA, pero siempre seremos Roomies en nuestros corazones. De regalo de cumpleaños, te perdono lo que debes de renta, bromi 😜😂 TE AMO HUEVON BERRACO BACANO CHIMBA Y QUE VIVA LA LIMONADA DE COCO!





Feliz día de Muertos 💀🇲🇽 Que bonito tener una tradición que nos hace honrar a aquellos que nos acompañan. Tener un espacio para recordar su presencia. Reír, llorar y volver a vivir a través de las memorias. Que orgullo ver que día a día es celebrada por mas personas del mundo. Hoy recuerdo a los que ya no están. Abuelos, abuelas, amigos y Puca. Hoy están conmigo. Les mando mucho amor a ustedes, a quienes los acompañan y también a a quienes no. Pics @esquedachris

Juan Pablo Martínez Zurita-Arellano, mejor conocido como Juanpa Zurita, nació el 29 de marzo de 1996 en la Ciudad de México. Se convirtió en una celebridad del Internet en 2013 a través de los videos de comedia que publicaba en la plataforma Vine. Más tarde, diversificó sus actividades publicando vlogs y vídeos de entretenimiento en la plataforma de YouTube.

En el año 2015, fue elegido por primera vez como «icono del año» por la televisora MTV Latinoamérica, a partir de entonces ha sido una de las figura de la cadena, presentando los premios en el año 2017. En el 2016, Juanpa dio un salto al mundo del modelaje y trabajó para distintas firmas de moda, como Louis Vuitton, Dolce & Gabanna, entre otras. En 2017, Juanpa entró en la lista Forbes 30 menores de 30 y En la actualidad también es conocido por ser actor secundario en cortometrajes y desde 2018, por interpretar un papel de la serie Luis Miguel.