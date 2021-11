Inauguran escuela para impulsar formación de enfermeros en México

El presidente de Coca-Cola México Roberto Mercadé, da un recorrido durante la inauguración de una escuela de enfermería el 28 de octubre de 2021 en la Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán

Ciudad de México, 3 nov (EFE).- Con el objetivo de impulsar la formación de más de 90 enfermeras y enfermeros por generación, la Cruz Roja Mexicana, de la mano de Fundación Coca-Cola México, han puesto en marcha una escuela de enfermería en Ciudad de México.

Fernando Suinaga, presidente nacional de la Cruz Roja, explicó este miércoles que el objetivo es contribuir a solventar el déficit de 115.000 profesionales de enfermería que se ha detectado en el país y que se evidenció aún más con la pandemia de la covid-19.

"Hoy en México existe un déficit de al menos 115,000 enfermeras para cubrir el mínimo requerido con los estándares de atención" detalló.

Agregó que en 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó invertir en el sector de enfermería porque contribuirá a los nuevos objetivos del desarrollo sostenible del 2030, en áreas como salud, educación, igualdad de género y crecimiento económico.

La nueva base y escuela incluyen una universidad de enfermería, centro de urgencias, base de socorro en dos niveles con acceso a ambulancias y dos consultorios para atención externa, farmacia 24 horas, auditorio y servicios.

"Se trata de fortalecer el sistema de salud y dar una oportunidad a todos aquellos que quieran ser enfermeros y enfermeras porque en México existe un déficit importante de estos profesionales", dijo Roberto Mercadé, presidente de Coca-Cola México.

La nueva escuela, ubicada en la alcaldía Azcapotzalco, en el oeste de la capital mexicana, impulsará la formación de más de 90 enfermeras y enfermeros por cada generación y se suma a las 19 escuelas de enfermería de la Cruz Roja ya existentes.

"Es la culminación de un gran esfuerzo que empezó hace cuatro años", agregó el directivo.

La Industria Mexicana de Coca-Cola y Fundación Coca-Cola han colaborado con la Cruz Roja Mexicana desde hace varios años y, tan sólo al inicio de la pandemia, apoyaron con equipo médico, desarrollo de instalaciones, material médico y equipo de protección para el personal de salud.

Recalcó que estos esfuerzos han sido continuos porque se está "no solamente reaccionando sino invirtiendo. No solamente de forma reactiva sino proactiva, hemos estado colaborando a través de los años y teniendo un impacto en nuestra comunidad", comentó.

Entre los objetivos de la Escuela de Enfermería destaca su incorporación a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y aulas equipadas para un óptimo aprendizaje.

La idea, precisó Mercadé, es "tener un alto impacto no solamente en la alcaldía de Azcapotzalco sino en toda la ciudad".

Suinaga Cárdenas destacó la importancia de las aportaciones que recibe la Cruz Roja, pues solo el 4 % se destina a gastos administrativos, y la mayor parte de los recursos recibidos, se invierten para brindar atención oportuna a los mexicanos.

Por ello, exhortó a la población a que siga realizando donativos y manifestó su confianza en que la Colecta Nacional de la Cruz Roja 2021 alcanzará la meta de recaudar 360 millones de pesos (17,35 millones de dólares).

Mercadé, por su parte, reiteró el compromiso de Fundación Coca-Cola México con el bienestar integral de los mexicanos y aseguró que tienen una gran responsabilidad.

"Tenemos la oportunidad de fortalecer el sistema de salud e inspirar a más personas a unirse, de seguir multiplicando esfuerzos para maximizar el alcance de cada iniciativa y trabajar bajo un mismo latido por un mejor México", concluyó.