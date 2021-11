Gardner y Acosta, primera opción clara por el título

El piloto español de Moto3, Pedro Acosta, celebraba su victoria en el Gran Premio de Alemania, disputado el pasado mes de julio. EFE/EPA/FILIP SINGER

Madrid, 3 nov (EFE).- El australiano Remy Gardner (Kalex) y el español Pedro Acosta (KTM) disponen este fin de semana, con ocasión del Gran Premio del Algarve de Moto2 y Moto3, en el circuito de Portimao, de sus primeras opciones claras de proclamarse matemáticamente campeones del mundo de sus respectivas categorías.

Gardner cuenta con una ventaja de 18 puntos sobre su inmediato perseguidor, su propio compañero de equipo, el español Raúl Fernández, en tanto que Acosta dispone de 21 puntos de margen sobre el italiano Dennis Foggia (Honda) para intentar proclamarse campeón del mundo de Moto3 en el año de su debut en la categoría.

Aunque ni Remy Gardner ni Pedro Acosta cuentan con una trayectoria solvente en los últimos grandes premios, pues en el caso del australiano falló en Austin, en donde sumó su primer "cero" de la temporada, y fue séptimo en Misano Adriático, en donde sí destacó el español Acosta, que fue tercero, tras dos resultados anteriores algo lejos de la cabeza de la tabla, séptimo y octavo.

Pedro Acosta debería ser, a priori, quien más fácil lo tuviera, pues se encuentra a sólo cuatro puntos del título matemático, pero ello pasa por acabar delante de su rival Dennis Foggia, que desde la victoria en Estiria del "Tiburón" del Puerto de Mazarrón, siempre ha acabado por delante de él, por lo que se antoja un objetivo harto complicado, ya que desde esa segunda carrera por tierras austríacas el italiano le ha restado nada menos que 76 puntos.

Ellos son los únicos aspirantes al título pues el también español Sergio García Dols (Gasgas), que fue baja en el Gran Premio de la Emilia Romaña al no estar recuperado de las lesiones que se produjo en la cita de Austin, continúa tercero pero a 66 puntos de Pedro Acosta y por tanto fuera de su alcance, al quedar 50 puntos por disputarse.

Lo que no deja de ser un problema, pues si bien nadie tiene opciones de pelear por un título que "sólo" se van a disputar Acosta y Foggia, sí pueden convertirse en un "estorbo" para esas aspiraciones legítimas, pues cuanto más pilotos se metan en la pelea por la victoria en las dos carreras que restan por disputarse, más complicado será saber de las posibilidades de uno y otro, que a la postre se resumen en apenas cuatro puntos de distancia en favor del español frente al italiano.

Y en esa lista de pilotos habrá que tener en cuenta a los españoles Jaume Masiá (KTM), Izan Guevara (Gasgas) o Sergio García Dols -si se encuentra plenamente recuperado de su lesión-, los italianos Romano Fenati (Husqvarna), Niccolo Antonelli (KTM) o Andrea Migno (Honda), los japoneses Ayumu Sasaki (KTM), Tatsuki Suzuki (Honda) o Kaito Toba (KTM), el británico John McPhee (Honda) o el checo Filip Salac (KTM), entre otros.

La diferencia es menor en el caso de Remy Gardner, dieciocho puntos, que debieran ser suficientes para lograr el título tras el "regalo" que le hizo Raúl Fernández en Misano Adriático, cuando se fue por los suelos al encaramarse a la primera plaza de la carrera y comenzar su cabalgada en solitario hacia un triunfo que no llegó nunca.

Y ese, seguro, será el objetivo de Raúl Fernández, que suma nada menos que siete victorias en lo que va de temporada, pero sus tres ceros, frente a uno solo de Remy Gardner, han condicionado su lucha por el título en el año de su debut en la categoría intermedia del campeonato, pero la superioridad mostrada por ambos pilotos de la escudería del finlandés Aki Ajo les sitúa carrera tras carrera en lo más alto de la lista de aspirantes a la victoria, en la que también se puede incluir a otros pilotos, pero no tantos como en Moto3.

En este caso quienes más opciones tienen de pelear por la victoria son los italianos Marco Bezzecchi (Kalex) y Fabio di Giannantonio (Kalex), los españoles Augusto Fernández (Kalex), Xavier Vierge (Kalex), Arón Canet (Boscoscuro) y Jorge Navarro (Boscoscuro), el británico Sam Lowes (Kalex) y el japonés Ai Ogura (Kalex).

Juan Antonio Lladós