Fútbol/Champions.- Simeone: "No pudimos jugar el partido que queríamos"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró que no pudieron jugar el partido que habían planteado frente al Liverpool (2-0) debido a la temprana expulsión de Felipe, que "cambió el duelo", además de destacar la capacidad de sus jugadores para "sufrir en la segunda parte" en la cuarta jornada de la fase de grupos de la 'Champions'.



"En el primer tiempo ellos arrancaron bien y nosotros también con una jugada de Carrasco y un córner de Correa que no acertamos a marcar. Luego vino el primer gol de ellos, la expulsión y a partir de ahí todo empieza a ser más complejo. Es un equipo que tiene mucha contundencia y no pudimos jugar el partido que queríamos", dijo Simeone en declaraciones a Movistar +.



"Ya en el segundo tiempo lo intentamos y nos sirvió para darnos cuenta que cuando trabajamos con la concentración más alta, defendemos bien. Esperábamos una ocasión para habernos metido en el partido, llegó el gol de Suárez pero fue fuera de juego y nada, así llegamos al final", sentenció el técnico argentino.



Preguntado por los goles del Liverpool, Simeone dijo que no fueron fallo de sus defensas. "Seguramente es mucha precisión de ellos. El primero es un tiro-centro de Arnold y logran jugar a una velocidad que sacan mucho partido de su juego", añadió.



Además, sobre la expulsión a Felipe, el preparador colchonero aseguró que la misma jugada "le pasó a Giménez contra el Oporto, pero esta vez el árbitro interpretó que era expulsión. No la vi repetida pero lo que comentaba que había hablado con el árbitro, le expulsa porque había un pisotón desde atrás y entendía que era roja", relató.



En relación al billete a octavos, que se encarece tras la derrota en Anfield, el 'Cholo' dijo que así lo esperaban. "Ya sabíamos que iba a ser duro hasta el final. Estamos tres equipos con opciones de clasificarnos y serán dos partidos apasionantes seguramente", dijo.



"Me gustó, repito, que el equipo entendió que había que sufrir el partido en el segundo tiempo. Hay momentos para sufrir. Ahora, callados, tranquilidad a mejorar y a pensar en el domingo", sentenció Simeone.