Fútbol.- Xavi: "Los clubs están en conversaciones, deben ponerse de acuerdo"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Al-Sadd, Xavi Hernández, reconoció estar a la espera de las negociaciones de su equipo con el Barça, quien tiene una delegación para firmar al exjugador azulgrana para su banquillo después de la destitución de Ronald Koeman.



El propio Xavi valoró unas conversaciones que se darán por el "sentido común", tras un 3-3 ante el Al-Duhail donde sus jugadores celebraron con él cada gol de manera especial. "Ha sido muy emotivo, la charla también porque no sé lo que pasará", dijo a TV3.



"Están en conversaciones los dos clubs y a ver qué pasa, no puedo avanzar nada más. Con mucha ilusión y muchas ganas pero están en conversaciones", añadió un Xavi que ya ha reconocido en muchas ocasiones su sueño de ser técnico del Barça.



"Soy una persona muy positiva y creo que es de sentido común, deben ponerse de acuerdo. Los dos clubs saben mi postura y espero que todo se solucione pronto", apuntó, aunque añadió que no sería ningún "mesías" en el Camp Nou ya que "es cuestión de devolver la ilusión".



Poco antes, el CEO del Al-Sadd catarí, Turki Al-Ali, dio la bienvenida a Doha a la delegación del FC Barcelona que viajó para negociar el fichaje de un Xavi a quienes los cataríes quieren retener en este momento de la temporada.



"Damos la bienvenida a la visita de la delegación administrativa del FC Barcelona, lo agradecemos y respetamos. Pero la posición del club es clara desde el principio: estamos comprometidos a mantener a nuestro entrenador Xavi con nosotros", aseguró Al-Ali en las redes del Al-Sadd.