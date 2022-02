Fútbol.- Al-Ali (Al-Sadd): "Queremos mantener a Xavi y no permitiremos que se vaya ahora"

13-05-2021 El entrenador Xavi Hernández renueva con el Al-Sadd de Catar hasta 2023 DEPORTES AL-SADD



El CEO del Al-Sadd catarí, Turki Al-Ali, ha dado la bienvenida a Doha a la delegación del FC Barcelona que ha viajado para negociar el fichaje del entrenador Xavi Hernández, a quienes los cataríes quieren retener o, por lo menos, no dejarle salir en este momento de la temporada.



"Damos la bienvenida a la visita de la delegación administrativa del FC Barcelona, lo agradecemos y respetamos. Pero la posición del club es clara desde el principio: estamos comprometidos a mantener a nuestro entrenador Xavi con nosotros", aseguró Al-Ali en las redes del Al-Sadd.



Además, asegura que en estos momentos no pueden prescindir de los servicios del técnico de Terrassa, el gran favorito para relegar al destituido Ronald Koeman y tomar las riendas de un Barça entrenado ahora, de forma interina, por Sergi Barjuan.



"No podemos permitir que Xavi se vaya en este momento tan delicado de la temporada", esgrimió el CEO del club catarí. Así, se confirma que hay negociación y se intuye que no será fácil convencer al Al-Sadd para la salida de Xavi, que tiene contrato vigente hasta 2023.



Sin Joan Laporta en esa delegación, encabezada por el vicepresidente Rafa Yuste y el director de fútbol, Mateu Alemany, el Barça negociará la salida de Xavi del Al-Sadd, con el obstáculo de que, según medio de Catar, la cláusula de rescisión del contrato es de 10 millones de euros.