Fernanda Trías: "Vivimos un momento de mucha visibilidad para las escritoras"

Fotografía cedida hoy por Fernanda Montoro que muestra a la escritora uruguaya Fernanda Trías mientras posa. EFE/ Fernanda Montoro

Bogotá, 3 nov (EFE).- El orgullo de Fernanda Trías por ganar el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) no es solo por el reconocimiento sino porque la sitúa junto a mujeres que admira en un "momento de mucha visibilidad para las escritoras".

Así lo asegura la escritora y traductora uruguaya en una entrevista con Efe en Bogotá, donde vive hace más de seis años, y valora con mucha alegría obtener "un premio que está muy legitimado".

"Estamos viviendo un momento, por un lado, de reparaciones a las escritoras de generaciones anteriores (que no eran reconocidas) y, por otro lado, de mucha más visibilidad para las escritoras de mi generación y las más jóvenes", cuenta Trías (Montevideo, 1976), que se llevó el premio con "Mugre Rosa" (Penguin Random House).

Para la uruguaya, que es profesora de la Universidad de los Andes de Bogotá, el Premio Sor Juana Inés de la Cruz fue justamente creado en 1993 para "combatir la invisibilización de las escritoras" en un contexto completamente diferente al actual.

"Claro que es un premio que a mí hoy me genera una alegría adicional por haberlo ganado en un momento en el que hay tantas escritoras que están publicando y el nivel es tan alto (...) Pero el premio se empieza a otorgar en 1993 cuando la situación era completamente distinta y lo sé porque yo publiqué en 2001 y puedo dar fe de que era otro mundo para nosotras", señala.

BÚSQUEDA LITERARIA

El acta del jurado señala que en "Mugre rosa" la autora es "capaz de mirar con valentía el vacío, pero también trata con ternura los temas centrales de la definición de lo humano como la enfermedad, la incertidumbre, la empatía y el dolor".

Eso, dice ella, "resume la búsqueda literaria" de su trayecto como escritora: "eso mismo que destacan con esas palabras tan precisas, tan bonitas, ese es mi tema, es el tema sobre el que yo escribo desde que publiqué 'La Azotea'".

"Es la paradoja del ser humano, entonces me alegra que el jurado haya destacado eso, porque siento que leyó con mucha agudeza lo que traté de hacer en 'Mugre rosa'", señala.

Explica además que si bien la novela es "una distopía en la que se le ha dado mucha importancia al telón de fondo de la historia, que es la catástrofe ambiental" e incluso a las similitudes que tiene con lo vivido durante la pandemia de la covid-19, siente que "se perdía el foco en eso otro, que es lo que siempre he trabajado, que es la complejidad de las relaciones afectivas".

HABITAR LOS MÁRGENES

Trías, maestra en escritura creativa por la Universidad de Nueva York (NYU) y autora de otras obras como "Cuaderno para un solo ojo" y "La Azotea", destaca que justo antes de enterarse del reconocimiento de la FIL obtuvo en su país el Premio Bartolomé Hidalgo 2021 en la categoría de narrativa.

"Siempre es una satisfacción muy grande que te reconozcan en tu tierra y ahora se le suma este que ya tiene un alcance internacional", explica y añade que espera que el galardón obtenido en Guadalajara "traiga una visibilidad mayor a lo que están escribiendo las escritoras en Uruguay".

Para la autora, el hecho de que su país sea tan pequeño hace que tenga "un foco menor" y reciba menos atención internacional que otros, razón por la cual ve con buenos ojos que su premio tenga repercusión en la literatura uruguaya.

"Yo siempre he hablado de esto, de que para mí habitar los márgenes en lo literario es algo finalmente positivo para literatura", afirma.

Para explicar su situación señala que "no se siente tan bien cuando estás intentando escribir, que se te lea, que se te publique y tener la sensación de que si hubieses nacido del lado opuesto del Río de La Plata estarías teniendo otra visibilidad, solamente por haber nacido de ese lado del Río de La Plata".

"Pero luego, a nivel literario, sí creo que es muy bueno estar en esos márgenes, que casi siempre dan como resultado una literatura rara, interesante, muy personal", agrega.

ALCANCE INTERNACIONAL

Los libros de Trías se han publicado en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Francia, México, Perú y Uruguay, y próximamente serán traducidos al inglés, danés, italiano, griego, turco y portugués.

Además, obtuvo la beca Unesco-Aschberg, en 2004, y el Premio a la Cultura Nacional en Uruguay en 2006, entre otros galardones.

"Mugre Rosa", que fue destacado por el New York Times en Español como uno de los 10 libros de 2020, también ha tenido un gran impacto gracias "al boca a boca, que es el que le da reconocimiento a un libro".

"Te empiezas a dar cuenta de que todo el mundo lo recomienda, lo menciona, y al final eso me encanta porque (...) los lectores particulares tienen un papel mucho más importante de lo que imaginamos, porque es en ese boca a boca constante en el que los libros pasan a vivir varias vidas", concluye.

Jorge Gil Ángel