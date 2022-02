España.- El Congreso da por zanjado el asunto de Alberto Rodríguez y rechaza revisarlo, como pedía Unidas Podemos

06-04-2021 La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, a su salida tras una reunión de la Mesa del Congreso de los Diputados, a 6 de abril de 2021, en Madrid (España). POLITICA EUROPA PRESS/A.Ortega.POOL - Europa Press



El grupo confederal quería que el órgano de gobierno anulara el oficio a la JEC para sustituir al exdiputado condenado



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



La Mesa del Congreso ha dado por zanjado este miércoles el caso del ex diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez al rechazar, con los votos de PSOE, PP y Vox, la pretensión del grupo confederal de que el órgano de gobierno revisase la decisión de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, de ejecutar la sentencia del Supremo por la que perdió su escaño.



Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, el PSOE, el PP y Vox han seguido el criterio fijado por los servicios jurídicos del Congreso para rechazar todas las peticiones que cursó la semana pasada el grupo confederal.



En concreto, la nota redactada por los letrados, a la que ha tenido acceso Europa Press, concluye que "la competencia para dar cumplimiento a las resoluciones judiciales es propia de la Presidencia de la Cámara" y que, por tanto, "no existe vía reglamentaria" para que la Mesa revise la ejecución de la sentencia contra Rodríguez decidida por la presidenta.



En el escrito que remitió a la Mesa el pasado viernes, Unidas Podemos solicitaba al órgano de gobierno de la institución que dejara sin efecto el acuerdo por el que Batet dio cuenta a la Junta Electoral Central (JEC) de la ejecución de la sentencia del Supremo para que el organismo arbitral procediera a cubrir la vacante dejada en el Congreso por Rodríguez.



El grupo confederal también solicitaba que el órgano de gobierno reconociera que la competencia para decidir los efectos parlamentarios de dicha correspondía a la propia Mesa. En este contexto, pedía que el asunto volviera a ser tratado por este órgano para que, previo dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, dictara una nueva resolución.



LA DECISIÓN ERA DE BATET



A este respecto, los servicios jurídicos subrayan que "es preciso poner de relieve que tanto la sentencia del Tribunal Supremo y su auto de ejecución como el resto de escritos subsiguientes remitidos a la Cámara por el Tribunal Supremo están dirigidos a la Presidencia, a los efectos de que por la misma se proceda a la ejecución material de lo dispuesto por el tribunal".



Además, destacan que "en el presente caso se ha procedido de la misma forma que en las ocasiones precedentes de condenas a diputados que comportaban la privación del cargo".



En este sentido, añaden que "los pronunciamientos que ha habido por parte de la Mesa traen causa de los escritos presentados por diversos diputados y grupos parlamentarios, sin que de ello quepa inferir una competencia de la Mesa para decidir en relación con el asunto de fondo, que no es otro que dar cumplimiento a una resolución judicial, lo que le corresponde hacer a la Presidencia de la Cámara".



En conclusión, aplicando el criterio de los letrados, PSOE, PP y Vox han acordado que la Mesa traslade a Unidas Podemos que "la competencia para dar cumplimiento a las resoluciones judiciales es propia de la Presidencia de la Cámara" y que "no existe vía reglamentaria para que por la Mesa se revisen las decisiones adoptadas por aquélla".



LA JEC YA INICIÓ LOS TRÁMITES



Además, se da la circunstancia de que la Junta Electoral Central (JEC) ya inició la semana pasada los trámites para sustituir a Rodríguez tras tomar conocimiento del escrito que en su día le remitió Batet y que Unidas Podemos pide dejar sin efecto.



Después de que las dos candidatas que siguieron a Alberto Rodríguez en la lista por Santa Cruz de Tenerife que él encabezó en las generales de noviembre de 2019, el organismo arbitral va a proceder a expedir la credencial de diputada a la persona que ocupó el número cuatro de esa candidatura: María del Cristo González del Castillo, quien, según apuntan desde Unidas Podemos sí va a aceptar el escaño.