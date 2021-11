El presidente de la COP26: "No nos estamos desviando del Acuerdo de París"

Alok Sharma. EFE/EPA/Emily Macinnes

Glasgow (R.Unido), 3 nov (EFE).- El presidente de la COP26, Alok Sharma, afirmó este miércoles que los objetivos de la cumbre del clima que se celebra en Glasgow (Escocia) no se están "desviando" de los fijados en el Acuerdo de París y se mantiene "cautelosamente optimista" sobre el resultado final del encuentro.

"En París se hicieron promesas. Ahora en Glasgow debemos materializarlas", sostuvo Sharma en una rueda de prensa junto a la secretaria ejecutiva de la ONU para el Cambio Climático, Patricia Espinosa.

"La COP26 ha empezado bien, los líderes vinieron armados de ambición y los compromisos que hemos visto hasta ahora son bienvenidos", dijo el exministro británico.

Sharma sostuvo que en las negociaciones técnicas que ya han comenzado, y que se llevarán a cabo durante la próxima semana y media, se está viendo reflejada "la misma actitud" que mostraron los 120 mandatarios mundiales que asistieron a las dos primeras jornadas de la cumbre.

"Estamos haciendo progresos en un amplio abanico de campos y los primeros borradores de textos están comenzando a emerger", indicó el presidente de la COP26.

Sharma admitió que "desafortunadamente" no se ha cumplido el compromiso de movilizar al menos 100.000 millones de dólares al año desde 2020 para respaldar la transición ecológica de los países en desarrollo, pero aseguró que sus análisis indican que se harán "progresos hacia esa meta en 2022" y que tiene confianza en que se haga realidad en 2023.

Espinosa, por su parte, destacó la importancia de los compromisos financieros que fondos de todo el mundo están haciendo en esta cumbre.

"Desde que nos reunimos en Madrid (2019) hemos visto un cambio en el sector financiero, especialmente en el sector privado, que está comprendiendo que los riesgos climáticos son muy importantes para sus carteras", dijo la secretaria ejecutiva de la ONU.

El enviado especial de la ONU para Acciones Climáticas y Finanzas, Mark Carney, reflexionó esta mañana acerca de la disponibilidad de fondos para causas medioambientales.

"No se equivoquen, el dinero está ahí si el mundo quiere utilizarlo", esgrimió.

Espinosa citó esa declaración y recalcó que la frase del antiguo gobernador del Banco de Inglaterra "expresa la situación" en la que se encuentra el mundo.

"El dinero está, pero necesitamos movilizarlo para el clima. Necesitamos ponerlo al servicio de esta causa, para lograr la transformación que necesitamos para solventar el mayor reto que afronta la humanidad", dijo la secretaria ejecutiva.