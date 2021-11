El papa pide apoyo y ayuda psicológica para quienes sufren de depresión

El papa Francisco, en una imagen de archivo. EFE/EPA/GIUSEPPE LAMI

Ciudad del Vaticano, 3 nov (EFE).- El papa Francisco pidió apoyo, además del "imprescindible acompañamiento psicológico", para aquellas personas que sufren depresión o agotamiento extremo, mental o físico, en el video-mensaje sobre las intenciones de oración para el mes de noviembre, que fue publicado hoy.

"La sobrecarga de trabajo, el estrés laboral, hacen que muchas personas experimenten un agotamiento extremo, un agotamiento mental, emocional, afectivo y físico. La tristeza, la apatía, el cansancio espiritual terminan por dominar la vida de las personas que se ven desbordadas por el ritmo de la vida actual", advirtió Francisco.

Ante ello, el pontífice instó a "estar cerca de los que están agotados, de los que están desesperados, sin esperanza, muchas veces escuchando simplemente en silencio" porque a veces "no hay receta".

"Y además, no olvidemos que, junto al imprescindible acompañamiento psicológico, útil y eficaz, las palabras de Jesús también les ayudan. Me viene a la mente y al corazón: “Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados y yo os daré descanso”, agregó.

En la conclusión de su video, el papa reza "para que las personas, que sufren de depresión o agotamiento extremo, reciban apoyo de todos y reciban una luz que les abra a la vida".

El mismo Francisco reveló en un libro publicado hace algunos años y basado en algunas conversaciones con el sociólogo francés Dominique Wolton que cuando tenía 42 años acudió algunas semanas a sesiones con un psicoanalista para “aclarar algunas cosas”.

El vídeo del papa es una iniciativa oficial de alcance global que tiene como objetivo difundir las intenciones de oración mensuales del pontífice y es desarrollada por la Red Mundial de Oración del papa.