EEUU.- The New York Times gana 47,1 millones en el tercer trimestre, un 62,8% más

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



The New York Times Company, la empresa editora del periódico estadounidense del mismo nombre, cerró el tercer trimestre de 2021 con un beneficio neto atribuido de 54,6 millones de dólares (47,1 millones de euros), lo que supone un incremento del 62,8 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado, según ha informado este miércoles la compañía.



Los ingresos entre julio y septiembre crecieron un 19,3 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2020, hasta situarse en 509,1 millones de dólares (439,6 millones de euros). Por segmentos de negocio, los ingresos de las suscripciones crecieron un 13,8 por ciento, hasta 343,6 millones (296,7 millones de euros), mientras que la publicidad aumentó un 39,9 por ciento, hasta 110,9 millones de dólares (95,8 millones de euros).



Los costes asociados a los ingresos fueron de 257 millones de dólares (221,9 millones de euros), un 9 por ciento más, mientras que los gastos de ventas y marketing crecieron un 65,5 por ciento, hasta 83,8 millones (72,4 millones de euros), y los generales y administrativos se situaron en 64,4 millones (55,6 millones de euros), un 26 por ciento más.



De esta forma, en el conjunto de los nueve primeros meses de 2021, The New York Times se anotó unos beneficios netos atribuidos de 150,1 millones de dólares (129,6 millones de euros), un 66,6 por ciento más, tras un alza de la facturación del 16,2 por ciento, hasta 1.480,6 millones de dólares (1.278,5 millones de euros).



A 30 de septiembre de 2021, el diario registraba 8,38 millones de suscripciones, un 21,6 por ciento más. De esa cifra, 5,65 millones estaban suscritos digitalmente a las noticias del periódico (+21,2 por ciento), mientras que otros 1,93 millones eran suscriptores de otros productos digitales, como recetas de cocina o pasatiempos. Además, otras 795.000 personas eran suscriptores de la edición física del diario, un 4,3 por ciento menos que un año antes.



La presidenta y consejera delegada de la compañía ha explicado que se trata del mejor tercer trimestre en nuevos suscriptores tanto para el total como para el producto de noticias desde que lanzado su modelo de pago hace una década.