Duque: Los exportadores de crudo deben adaptarse a una menor demanda mundial

París, 3 nov (EFE).- Los países exportadores de hidrocarburos tendrán que adaptarse a la menor demanda mundial de petróleo por motivos ambientales y buscar otras fuentes de ingresos a medio y largo plazo, advirtió este miércoles el presidente de Colombia, Iván Duque.

"Los países vamos a tener que adaptarnos a esa nueva realidad e identificar otras fuentes de ingresos", dijo Duque en una entrevista a EFE en París, en la que aun así recalcó que "eso no va a pasar de un día para otro".

Colombia obtiene actualmente más del 40 % de sus ingresos por exportaciones de la venta al exterior de crudo, pero Duque, que llegó a la capital francesa tras participar en la COP26 de Glasgow, señaló que el país "está viendo ese proceso y está tomando decisiones audaces y oportunas hoy".

Intentó evitar el alarmismo al insistir en que "el mundo tiene que neutralizar las emisiones" causantes del cambio climático, "no acabar con sectores económicos".

Siguiendo con los anuncios que realizó en Glasgow, sobre todo que el país prevé alcanzar la neutralidad de carbono en 2050, Duque aseguró que la apuesta colombiana por las energías renovables no convencionales (solar y eólica) está ya generando inversión y empleo en el país, y pronto llegará a casi el 20 % de la matriz energética.

Colombia es también un importante exportador de carbón, y "el mundo se está descarbonizando a una gran velocidad", por lo que "se está preparando para esa transición", con el proyecto para desarrollar en la próxima década la producción de hidrógeno verde en las zonas carboníferas.

ANIVERSARIO DE LOS ACUERDOS DE PAZ

Los acuerdos de paz con las FARC están a punto de cumplir cinco años, este noviembre. Con esa perspectiva, Duque recapituló que el proceso "fue muy frágil" durante los primeros meses de implementación, y recordó que siguen existiendo el ELN, grupos criminales y narcotraficantes.

Aun así, declaró que "hemos avanzado en la paz con legalidad", y destacó medidas como la extensión de la Ley de Víctimas durante diez años más. "Hoy, hay un avance en Colombia, pero este es un proceso que está para implementarse en tres Gobiernos", insistió.

Para el futuro, consideró que "hay que seguir desmantelando grupos armados ilegales" como en la reciente captura del líder narcotraficante Otoniel -al que calificó de "asesino" de líderes sociales y de exmiembros de la FARC, "ecocida y violador de niños"-, y continuar el desarrollo económico de las zonas afectadas por el conflicto.

Uno de los momentos más complicados del mandato de Duque, que comenzó en agosto de 2018, fueron las protestas populares de abril y mayo contra el primer borrador de la reforma fiscal, que se saldaron con varias decenas de muertos, aunque con cifras que varían mucho entre el Gobierno y las organizaciones cívicas.

Duque señaló que la Fiscalía general "ha abierto muchas investigaciones y ha ido esclareciendo muchos de esos hechos", aunque insistió en que también hay que investigar las agresiones a policías y soldados.

LEY DE GARANTÍAS

En otros asuntos políticos, recalcó su posición de que "no hay un cambio de postura" por su parte sobre la modificación de la Ley de Garantías, y que "no hay una derogación, sino una limitación, una exención por un año", para que alcaldes y gobernadores incentiven la inversión tras la pandemia.

La medida ha recibido críticas a nivel doméstico, pero Duque sostuvo que, al no haber un presidente candidato a la reelección, no hay riesgo de que el mandatario esté intentando beneficiarse.

Reconoció que, como "en el mundo entero", la pandemia ha tenido un fuerte impacto social en forma de aumento de la pobreza y las desigualdades. "América Latina sufrió mucho y sufre mucho", recordó.

Las previsiones de su Gobierno son que el PIB crecerá este año un 7 %, pero "hasta el banco central ha dicho que va a ser por encima del 9 %, entonces me va a tocar actualizarla muy pronto, porque vemos que la economía está subiendo".

Esto supone que la economía alcanzará su nivel prepandémico para finales de año, y el empleo estará ya muy cerca, indicó, y añadió que varias medidas sociales como la renta básica (Ingreso Solidario) lograrán que las pérdidas de equidad por la pandemia se hayan enjugado para mediados de 2022.

El presidente colombiano realizó hoy una breve visita a París en la que visitó la sede de la Unesco y se reunió en el Palacio del Elíseo con el jefe del Estado francés, Emmanuel Macron, con quien trató entre otros asuntos la situación en Venezuela, país que el 21 de noviembre celebra elecciones regionales y locales.

Duque viajará mañana a Dubai, donde inaugurará el pabellón de Colombia en la Exposición Universal y donde el domingo comenzará una semana de promoción de las inversiones en el país.

