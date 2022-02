Coronavirus.- El Gobierno de Turquía pide a la población participar en los estudios sobre la vacuna Turkovac

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El ministro de Sanidad de Turquía, Fahrettin Koca, ha instado a la población a participar como voluntarios en los estudios sobre la vacuna contra la COVID-19 desarrollada en el país, Turkovac.



Los ensayos constan de tres fases y son necesarios, según ha explicado el ministro, unos 3.000 voluntarios para poder concluir los estudios, que se están realizando ya en 41 centros de todo el país.



"En este momento, el número de voluntarios supera el millar. Es nuestra propia vacuna, nuestro poder. Pido de nuevo a la gente que se presente voluntaria", ha aseverado, según informaciones del diario 'Hurriyet'.



Para que las autoridades puedan usar el uso de emergencia de la vacuna Turkovac y pasar así a la fase de producción en masa de los viales, deben finalizarse en primer lugar los ensayos con al menos 3.000 voluntarios.



La vacuna desarrollada de forma local se suministrará a aquellos que hayan recibido dos dosis de la vacuna china Sinovac. Asimismo, Koca ha aclarado que el Gobierno no está considerando la posibilidad de empezar a vacunar a niños menores de doce años. "No estaría bien decir nada al respecto porque esto no se encuentra en nuestra agenda", ha dicho.