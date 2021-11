Comer castañas puede causarle la muerte a los perros

Ein Dackelwelpe spielt am 19.10.2014 im Schlossgarten Charlottenburg in Berlin im Herbstlaub. Foto: Britta Pedersen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

A muchos perros les gusta jugar con castañas caídas del árbol como si se tratara de pelotitas. Sin embargo, lo que parece un inocente juego puede tener consecuencias mortales. Porque si el animal se traga una de ellas, corre el riesgo de que esto le provoque una obstrucción intestinal poniendo en peligro su vida. Tina Hölscher, veterinaria de la organización protectora de animales Aktion Tier de Alemania afirma que en el otoño es muy común que la gente haga jugar a sus perros con castañas. "Los que más riesgo corren son los cachorros, que siempre son más juguetones", advierte Hölscher. Añade que el dueño no siempre se da cuenta de que su mascota se tragó una castaña. "Los primeros síntomas de una obstrucción son los vómitos o el estreñimiento, mientras que en otros casos, les da diarrea", describe la veterinaria acerca de los síntomas. Más tarde aparecen la pérdida de apetito, la apatía y el dolor de estómago. Cuanto antes se llame al veterinario, mejor. Sin embargo, incluso para éstos no siempre es fácil arribar a un diagnóstico, sobre todo cuando el dueño del animal no se dio cuenta de si su mascota se tragó una castaña. El problema es que este cuerpo extraño presiona la pared del intestino que por eso mismo no se irriga y muere, de acuerdo con la veterinaria. Estas partes muertas del intestino llevan casi siempre a la muerte del animal. La única opción en estos caos es una operación de emergencia mediante la cual se extirpan las áreas afectadas y la castaña para salvar al perro. dpa